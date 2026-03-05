Exatlón México | ¿Paulette Gallardo y Gloria Murillo siguen juntas? Esto lo sabemos

Dentro del universo de Exatlón México, las relaciones son un factor importante para los fanáticos, quienes recientemente han encendido la novena temporada al especular sobre la relación de Paulette Gallardo y Gloria Murillo, luego de que se percataron de que su relación se encuentra “extraña”. Los fans se preguntan si es que las atletas siguen juntas.

Cabe mencionar que hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre si la relación continúa. No obstante, las especulaciones van en aumento después de que se diera a conocer un cierto distanciamiento entre la pareja.

Fans notan el silencio de Paulette Gallardo dentro de la competencia

Uno de los puntos que ha despertado la curiosidad de los seguidores de Exatlón México es que en las últimas semanas Paulette no ha mencionado nada relacionado con Gloria, lo que para muchos es un detalle que ha generado dudas, ya que en otras ocasiones la competidora ha dedicado sus triunfos o mencionado aspectos de su vida personal.

No obstante, algunos otros consideran que esto no es un hecho definitivo, pues los fans saben que el formato del programa en muchas ocasiones limita su contacto con el mundo exterior.

Las redes sociales alimentan las especulaciones

Dentro de la conversación digital, otro aspecto que encendió las teorías fue que en redes sociales, usuarios se percataron de que ya no se encuentran fotografías de la pareja, especialmente dentro del perfil de Gloria, que mantenía imágenes de ellas juntas hasta hace poco. Es importante señalar que ni Paulette ni Gloria han hecho declaraciones al respecto, por lo que la interrogante sigue en el aire.

¿Qué han dicho Paulette Gallardo y Gloria Murillo sobre estos rumores?

A pesar de que Paulette ha pasado momentos complicados dentro de la contienda, no ha declarado de manera abierta algún hecho sobre su vida fuera del programa. Para los fans de la novena temporada, El Pilar del Equipo Rojo sigue siendo una fuerte competidora por la corona de Exatlón México, por lo que se mantiene al tanto de su situación, ya que este tipo de acontecimientos suelen afectar el rendimiento de los atletas.

Lo cierto es que en el universo de Exatlón México, cada gesto, comentario o publicación en redes puede convertirse rápidamente en tema de conversación entre los fans, por lo que para saber más sobre la situación de los atletas, no te pierdas todo nuestro contenido por Azteca UNO y todas nuestras redes sociales.