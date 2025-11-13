Curiosidades de los Latin Grammy que los diferencian de los premios Grammy

El artista puertorriqueño Bad Bunny, con el mayor número de nominaciones, y el legendario cantante español Raphael, homenajeado como Persona del Año por su trayectoria de más de seis décadas, serán los grandes protagonistas de los Latin Grammy 2025, que se celebrarán en Las Vegas, Nevada.

La ciudad del entretenimiento será nuevamente el epicentro de la música latina, tras las ediciones realizadas en Miami y Sevilla. La gala contará con la conducción del cantante colombiano Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Origen de los Latin Grammy

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación fue fundada en 1997 por el compositor mexicano Mauricio Abaroa, el arreglista cubano Rudy Pérez y el ejecutivo musical Mike Greene.

La primera edición de los Latin Grammy se celebró el 13 de septiembre del año 2000 en Las Vegas, transmitida por la cadena estadounidense CBS. Desde entonces, la ceremonia ha consolidado la relevancia de los hispanos en la industria musical de Estados Unidos y el mundo.

Diferencias entre los Latin Grammy y los Premios Grammy

Aunque comparten raíces, los Latin Grammy y los Premios Grammy son galardones distintos. Los Grammy tradicionales se centran en la música internacional, mientras que los Latin Grammy reconocen exclusivamente las producciones de América Latina, España y Portugal, además de la comunidad latina en Estados Unidos y Canadá.

El certamen también incluye categorías especiales para obras en idiomas como catalán, euskera, portugués, náhuatl, guaraní, quechua, maya o gallego, reflejando la diversidad cultural de la región.

Los artistas más premiados en la historia de los Latin Grammy

Juan Luis Guerra: 27 premios (récord histórico).

Residente: 27 premios.

Juanes: 26 premios.

Alejandro Sanz: 24 premios.

Rosalía: 13 premios.

Cabe destacar que Juan Luis Guerra fue el primer artista en recibir un Latin Grammy por la categoría Mejor Interpretación con su tema “Ni es lo mismo ni es igual”.

Actuaciones confirmadas en los Latin Grammy 2025

La gala contará con presentaciones en vivo de grandes figuras de la música: