Bien dicen que el amor llega cuando menos te lo esperas y las vacaciones por fascinantes destinos de México podrían ser el escenario perfecto para que inicie un nuevo romance. Al menos esto es lo que pasa en un Pueblo Mágico de Puebla, donde existe la creencia de que es muy fácil ligar, haciéndolo el lugar predilecto para los solteros.

Se trata nada más y nada menos que de Cholula, que por sí mismo es uno de los destinos más conocidos del estado, pero que ahora está ganando popularidad por ayudar a aquellos que buscan a su “media naranja”. Entre las razones por las que se ganó este distintivo, la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT explica que se debe a la transformación que experimentó con el auge de los turistas.

Canva Cholula no solo es un Pueblo Mágico hermoso, también tiene gran oferta recreativa

Además, este Pueblo Mágico de Puebla tiene una amplia oferta de bares, restaurantes, galerías, museos, cafeterías y plazas concurridas, lo que facilita el conocer a personas nuevas. Y aunque es factible ligar a cualquier edad, lo cierto es que este sitio tiene una energía de juventud que lo hace mejor para universitarios y solteros que van entrando a los 30.

Los 3 mejores consejos para ligar, según expertos

Si ya estás decidido a dejar de una vez por todas la soltería, entonces podría ser buena idea tener a la mano algunas tácticas que facilitan la misión de ligar. Esto no significa que debas volverte un casanova, sino que basta saber cómo coquetear y no fallar en el intento. Podrías intentar lo siguiente:



Mantén el contacto visual y sonríe con delicadeza . Tal como nos han enseñado las películas románticas, el coqueteo inicial es una etapa emocionante que trae excelentes resultados. En este sentido, el sitio especializado Very Well Mind recomienda jugar con las miradas y sonrisas al tener de frente a la otra persona.



. Tal como nos han enseñado las películas románticas, el coqueteo inicial es una etapa emocionante que trae excelentes resultados. En este sentido, el sitio especializado recomienda jugar con las miradas y sonrisas al tener de frente a la otra persona. Demuestra iniciativa . Cuando ya estás conociendo a alguien, se necesita mantener vivo el interés. Esto puede lograrse teniendo disponibilidad, proponiendo planes y dejando ver que sí hay una atracción genuina.



. Cuando ya estás conociendo a alguien, se necesita mantener vivo el interés. Esto puede lograrse teniendo disponibilidad, proponiendo planes y dejando ver que sí hay una atracción genuina. Experimenta con el lenguaje corporal. Otro punto que no falla, es decir cosas a través de los gestos, pues el cerebro lo procesa como un acto infalible de seducción. Según información de Psychology Today, algunos puntos clave son los movimientos de pelo y la inclinación del cuerpo

Canva Las miradas son cruciales para la táctica de coqueteo

No está de más recordar que el cortejo tiene que ser deseado por ambas partes, pues el consentimiento es imprescindible para ligar (y para cualquier tipo de interacción). Así podrás tener la certeza de que estás haciendo tu mejor intento para encontrar el amor, pero sin situaciones incómodas y disfrutando del Pueblo Mágico de Cholula en Puebla al máximo.