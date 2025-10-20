El Pueblo Mágico de Yucatán donde está el hotel más bonito y casi nadie lo conoce, según la IA

Uno de los estados de México que está entre los preferidos de turistas nacionales y extranjeros, definitivamente es Yucatán, conocido por sus preciosas playas con aguas cristalinas y deliciosa gastronomía. Y entre todos los tesoros que tiene por descubrir, está el Pueblo Mágico que tiene uno de los hoteles más bonitos, aunque muchos no lo conocen.

Se trata de Maní, situado en la Península y famoso por el legado que conserva de la cultura maya, la cual influyó en su nombre, pues datos de la Secretaría de Turismo, indican que viene de la palabra “Manik”, que significa “lugar donde todo pasó". Precisamente, es aquí donde está el Hotel Sac Naj, considerado el mejor según la herramienta de inteligencia artificial de ChatGPT.

Secretaría de Turismo Este Pueblo Mágico de Yucatán está cargado de historia

¿Cuánto cuesta quedarse en el hotel más bonito de Maní en Yucatán?

Este alojamiento es una gran opción para quienes buscan pasar unas vacaciones cómodas y tranquilas, pues aunque no es de cinco estrellas, sí tiene lo necesario para pasar unos días a gusto. En plataformas especializadas en viajes se indica que el precio por noche en el Hotel Sac Naj noche va desde los 768 pesos mexicanos, es decir, un estimado de 42 dólares por el tipo de cambio actual.

Las amenidades que ofrece son recámaras amplias, limpieza profunda, aire acondicionado, alberca y terraza para disfrutar un rato de la naturaleza. Como plus, está localizado muy cerca de la iglesia de este Pueblo Mágico de Yucatán, uno de sus principales atractivos.

La dirección es: Calle 23 # 209, entre la 26 y la 28. En temporada alta estos destinos suelen llenarse, así que lo mejor es reservar con anticipación.

¿Cuáles son los lugares de Yucatán que tienen el título de Pueblo Mágico?

Actualmente, México tiene 177 destinos que cuentan con la distinción de Pueblo Mágico y el estado de Yucatán resguarda siete de ellos. De acuerdo con el programa México Desconocido de la Secretaría de Turismo, estos sitios son:



Motul

Sisal

Valladolid

Texkak

Maní

Espita

Izamal

Esta riqueza en cultura y naturaleza es solo una de las razones por las que el Golfo de México es una opción imperdible para viajar. Ya que no solo podrán conocerse playas hermosas, sino que también todo el esplendor histórico de sus rincones ocultos.