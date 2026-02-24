3 ideas para reciclar y reutilizar botes de plástico de detergente

El reciclado es una de las acciones más destacadas para el cuidado del medio ambiente, pero también para darles una nueva oportunidad a determinados objetos. Además de alimentar la imaginación y creatividad, puede convertirse en una fuente de ingresos o de ahorro a la hora de adornar el hogar.

Gracias a la Inteligencia Artificial (IA), cada vez más personas se animan a reciclar y reutilizar elementos que, en otros casos, serían arrojados a la basura. En esta oportunidad, Gemini hace referencia a esta acción y como protagonistas se encuentran los botes de plástico de detergente.

¿Por qué no tirar botes de plástico de detergente?

“Tirar los botes de plástico de detergente a la basura común es un desperdicio de recursos y un problema ambiental serio, pero también es una oportunidad perdida para tu bolsillo y tu creatividad”, sentencia Gemini.

La IA desarrollada por Google precisa que estos productos son de “plástico de alta intensidad que tardan hasta 500 años en degradarse” y que los restos de detergente “pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua”. Además, añade que “con el tiempo, se fragmentan en partículas diminutas que terminan en la cadena alimenticia”.

¿Cómo reutilizar botes de plástico de detergente?

En torno a lo señalado, Gemini cataloga a los botes de plástico de detergente como “minas de oro para el reciclaje” ya que, a diferencia de otros plásticos delgados o sucios, “el plástico con el que están hechos es altamente reciclable”.

La Inteligencia Artificial precisa que estos productos “son prácticamente ‘tanques’ de plástico ya que son súper resistentes, tienen buen agarre y aguantan muy bien la humedad”. Por tal motivo, desecharlos no es buena opción y con estas 3 ideas prácticas y creativas se les puede dar una segunda vida:

Organizador de herramientas o jardín: Debido a que el plástico es grueso, estos botes son perfectos para guardar cosas pesadas o con punta que romperían una caja de cartón.



Cómo hacerlo: Corta la parte superior del bote (dejando el asa intacta). Puedes hacer el corte en diagonal para que la parte trasera sea más alta que la delantera.

Uso: Sirve para organizar herramientas manuales, pinceles llenos de pintura, o incluso como una recogedor de mano casero para las hojas del jardín si cortas la base en ángulo.

"Casita" de carga para el celular: Si tienes un enchufe que queda muy alto y el cable de tu cargador es corto, este truco es un salvavidas.



Cómo hacerlo: Corta el bote de forma que quede una especie de "bolsillo" con una lengüeta alta en la parte de atrás. En esa lengüeta, recorta un agujero del tamaño del cuadro del cargador.

Uso: Cuelgas el bote directamente del cargador (la pieza que va a la pared pasa por el agujero) y colocas el celular dentro del bolsillo mientras se carga. ¡Adiós a dejar el teléfono en el suelo!

Dispensador de bolsas de basura: Es la forma más limpia de tener bajo control ese "cerro" de bolsas de plástico que solemos acumular bajo el fregadero.

