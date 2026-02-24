4 ideas para reciclar tubos de PVC que tengas en casa: te quedarán minimalistas y aesthetic

Los tubos de PVC que no se usaron tras un proceso de construcción suelen terminar en la basura por la idea de que ya no sirven para otra cosa. No obstante, son de gran utilidad cuando se les considera como materiales para reciclar y con los que se pueden crear hermosas piezas de decoración, pensadas para aprovechar al máximo la inversión inicial y reducir los desechos generados.

Así que si eres fan del estilo minimalista y quieres darle un toque aesthetic a tu casa, atrévete a darle una nueva vida a estos objetos que parecen ser solo para remodelar. Lo mejor es que la mayoría de artículos de segunda mano no necesitan procesos de fabricación muy engorrosos, sino que basta con un poco de creatividad.

1. Repisas caseras con PVC que te quedó para reciclar

Corta los tubos de PVC por la mitad para hacer unas repisas usando solamente cosas para reciclar y sujétalos a la pared de forma horizontal y colocando una tabla lisa entre ambos lados. Algunos de los artículos que podrás poner están los portarretratos, las velas y hasta pequeñas plantas.

Así puedes reciclar los tubos de PVC que te sobraron después de una remodelación|Pinterest

2. Organizadores de escritorio geométricos

Si tu escritorio siempre es un desastre y encontrar una pluma se vuelve imposible cada vez, quizá se deba al desorden que tienes con tu material para trabajar. Esto puede cambiar si haces tus propios organizadores usando tubos de PVC que tengas para reciclar, haciendo una especie de lapiceros con temática geométrica.

Así puedes reciclar los tubos de PVC que te sobraron después de una remodelación|Pinterest

3. Macetas con tubos de PVC para reciclar

Todo este material que resultó sobrante después de una remodelación sirve muy bien para hacer hermosas macetas recicladas que le darán un toque muy sofisticado a tu casa. Corta la zona superior y pon tierra para traspasar con mucho cuidado a tus plantas favoritas. Puedes ponerlas en el balcón o en el jardín para que les dé el sol todos los días.

Así puedes reciclar los tubos de PVC que te sobraron después de una remodelación|Pinterest

4. Zapatero minimalista

Mantén ordenados todo tu calzado con un zapatero minimalista que fusiona el estilo aesthetic con la tendencia de decoración industrial que tanto se está viendo este 2026. Solo tienes que elegir los tubos de PVC con mayor diámetro y apilarlos uno a uno como si fuera un panal, fijando con pegamento especial. De esta manera conseguirás un mueble nuevo hecho solo de material para reciclar y sin gastar un peso.