Dile adiós a los looks monocromáticos, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

La moda no se detiene y sigue dando muestras de cómo el 2026 trae grandes sorpresas. El estilo de las prendas no solo tendrá que ver con su diseño, sino que la preponderancia principal pasará por el tema de los colores.

Mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA) se pueden conocer las tendencias que se impondrán este año y la cercana primavera llegará con aires renovados. En este marco, Gemini afirma que los looks monocromáticos parecen tener los días contados y señala qué ocupará su lugar.

La popularidad de los looks monocromáticos

Gemini remarca que “el estilo monocromático es como ese ‘as bajo la manga’ que nunca falla”. Es por eso que afirma que “no es casualidad que desde las pasarelas de Milán hasta el street style cotidiano, vestir de un solo color (o diferentes tonalidades del mismo) sea una apuesta ganadora”.

Las razones clave por las que los looks monocromáticos han adquirido tanta popularidad, según la IA, son el efecto visual de “alargamiento”, el impacto en el cerebro de armonía, el juego de texturas que permite y su asociación con la elegancia y el estatus.

¿Adiós a los looks monocromáticos?

Más allá de los motivos por los cuales muchas personas eligen los looks monocromáticos, Gemini precisa que está de salida. La IA explica que “parece que estamos listos para guardar la sobriedad del invierno porque lo que viene para esta primavera 2026 es una explosión de energía y contraste”.

La Inteligencia Artificial pone el foco sobre la tendencia que viene a reclamar el trono en esta primavera y que es el Color-Blocking Maximalista. “A diferencia de años anteriores donde buscábamos tonos complementarios suaves, esta primavera se trata de colores opuestos en el círculo cromático que conviven en un mismo outfit”, describió.

Gemini indica que la idea es generar un impacto visual inmediato y divertido, siguiendo estas claves para dominarla:

Combinaciones prohibidas: Olvida las reglas antiguas. Veremos mezclas de rojo con rosa, naranja con morado, o verde menta con amarillo neón.

