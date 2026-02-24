Así puedes cambiarle el ícono a tu WhatsApp por el “modo aesthetic” en 2026

Los teléfonos celulares se han convertido en una extensión de nuestro cuerpo. Ya no solo son dispositivos para mejorar la comunicación, sino que son herramientas de trabajo y entretenimiento, y aplicaciones como WhatsApp son de las más destacadas en torno a estas funciones.

WhatsApp ya es parte de prácticamente todos los teléfonos por ser el sistema de mensajería instantánea más utilizado. Ahora, lejos de referirnos a todas las funciones que posee esta aplicación, destacaremos de qué manera se puede modificar su logo mediante el uso del programa Nova Launcher.

¿Qué es el modo aesthetic?

En torno al uso de Nova Launcher en relación con WhatsApp, la asociación directa tiene que ver con la posibilidad de personalizar el ícono de esta aplicación de mensajería. Por lo tanto, a quienes les encante expresarse mediante tendencias aesthetic seguramente les será de mucha utilidad.

El modo aesthetic para WhatsApp hace referencia a la búsqueda de una actualización de imagen para el ícono de esta aplicación. La idea es dotarlo de un “estilo visual curado, armonioso y agradable a la vista”, de acuerdo a lo señalado por Gemini, Inteligencia Artificial (IA) de Google.

¿Cómo activar el “modo aesthetic” en WhatsApp?

Gemini afirma que “el toque aesthetic le da una vibra totalmente distinta al celular”. Para la IA, “el verde clásico de WhatsApp es icónico, pero a veces uno necesita algo que combine mejor con el fondo de pantalla o el estilo del ‘mood’ actual”.

Para los que quieren darle un giro visual al ícono de su WhatsApp, la Inteligencia Artificial resume cómo se puede hacer con este truco que es bastante sencillo:

