Este es el pueblo de San Luis Potosí que tiene su propio lugar hobbit: como una película de El Señor de los Anillos

La franquicia de El Señor de los Anillos marcó a más de una generación y, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las preferidas de quienes están interesados en el mundo mágico. Es por esto que en todo el mundo existen varios lugares inspirados en la historia, incluyendo un pueblo en San Luis Potosí que tiene toda la esencia de estar habitado por fascinantes criaturas.

Se trata de Xilitla, un pequeño poblado al sureste del estado, que en los últimos años ha ganado fama porque resguarda rincones que parecen venir de un cuento. Uno de estos sitios es Tapasoli, un conjunto de cabañas en las que es posible disfrutar de unas vacaciones llenas de naturaleza y desconexión total.

Instagram / @tapasoli Este lugar en San Luis Potosí te hará sentir como si estuvieras en El señor de los Anillos

Lo mejor de todo, es que este sitio está diseñado para hacer sentir a sus huéspedes como si fueran “madrigueras”, el inconfundible hogar de los hobbits que ahora es posible conocer y hasta dormir ahí. Por lo que además de las amenidades que tienen para sus huéspedes, ofrecen una variedad de habitaciones que parecen recién salidas de la novela de J. R. R. Tolkien

¿Cuánto cuesta dormir en las “madrigueras de hobbit” que hay en San Luis Potosí?

Lo primero que hay que saber sobre esta experiencia al estilo El señor de los Anillos, es que se trata de un hotel bastante exclusivo, ya que para conservar la magia del ambiente, hay pocos cuartos. Es por esto que se recomienda reservar con anticipación y elegir la habitación perfecta según el presupuesto y cantidad de viajeros.

De acuerdo con la información oficial de la página de Tapasoli, los precios son los siguientes:



Madriguera sección A y sección B: 4 mil 800 pesos por noche.

Madriguera sección B con lago incluido: 5 mil 400 pesos por noche.

Y por si fuera poco, pronto inaugurarán un “nido” para que te sientas como todo un personaje de Arda.

¿Qué otros atractivos turísticos tiene Xilitla?

Para quienes pretenden aprovechar al máximo de su visita a San Luis Potosí, que muchos distinguen en el mapa gracias a su “forma de perrito”, existen otras alternativas para tener una experiencia completa. Así que además de pasar unas noches como si estuvieras en el mundo de Arda y dormir igual que un ser fantástico, es posible visitar otras opciones.

Uno de los sitios más emblemáticos es el Jardín Escultórico Edward James o Las Pozas, un conjunto arquitectónico de estilo surrealista diseñado por el poeta y escultor británico Edward James, cuya construcción comenzó en los años 40. Este espacio al aire libre también está ubicado en Xilitla y ofrece la oportunidad de conectar con la naturaleza y tiene también un aire mágico que complementará tus vacaciones en las “madrigueras de hobbit”, tal como en El señor de los Anillos.