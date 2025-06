¿Es bueno tomar agua con limón en ayunas como dicen? Esto revela la ciencia

El agua con limón es, sin dudas, una bebida con múltiples beneficios para el organismo. No solo ayuda a la hidratación diaria, sino que es una fuente rica en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, tiene propiedades antioxidantes y contribuye a la prevención de enfermedades. Sin embargo, existen muchos mitos que la catalogan como “milagrosa”, pero esto no es así.

Te puede interesar: POR FIN lo sabrás: ¿qué carne se usa realmente para hacer los tacos de tripas? La verdad de si son saludables o no

Mitos sobre tomar agua con limón

En el portal “Cuidate Plus” se detallan ciertos conceptos que se difunden entre quienes consumen agua con limón, pero que no son ciertos en su totalidad:



El agua con limón ayuda a adelgazar: No hay evidencia científica que respalde que el agua con limón por sí sola ayude a perder peso. Muchos confunde esta situación con la sensación de saciedad que brinda la combinación de ambos ingredientes.

No hay evidencia científica que respalde que el agua con limón por sí sola ayude a perder peso. Muchos confunde esta situación con la sensación de saciedad que brinda la combinación de ambos ingredientes. Previene resfriados y enfermedades: Aunque el limón aporta vitamina C, no es la solución definitiva para prevenir resfriados o fortalecer el sistema inmunológico de manera significativa.

Aunque el limón aporta vitamina C, no es la solución definitiva para prevenir resfriados o fortalecer el sistema inmunológico de manera significativa. El agua con limón elimina toxinas o “desintoxica” el cuerpo: El cuerpo tiene órganos propios como el hígado y los riñones que realizan esta función de forma natural, por ende, no se le puede adjudicar este trabajo solamente al agua con limón.

El cuerpo tiene órganos propios como el hígado y los riñones que realizan esta función de forma natural, por ende, no se le puede adjudicar este trabajo solamente al agua con limón. Alcaliniza el cuerpo: El agua con limón no cambia el pH de la sangre ni del organismo. El cuerpo regula estrictamente su pH, y la dieta no tiene un impacto crucial en este equilibrio.

Te puede interesar: Billete de 50 pesos vale casi 400,000 por su número de serie; características

¿Qué beneficios reales tiene el agua con limón?

Según Medical News Today, el consumo moderado de agua con limón es recomendable como parte de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Estos son sus beneficios: