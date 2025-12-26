Así es como cerrará el año cada signo, según el horóscopo chino: a algunos les pasarán cosas inesperadas

El cierre de año siempre llega cargado de expectativas y nuevas ambiciones en todos los niveles. Sin embargo, este periodo no es igual para todos, pues en el horóscopo chino cada uno de los signos realiza esta transición de diferente manera y por eso es muy importante saber qué animal representa por la fecha de nacimiento , para así poder indagar en las predicciones.

De manera general, los signos más afectados para la clausura del 2025 serán la rata, la cabra y el mono. Esto no necesariamente significa que vayan a tener mala suerte, sino que se enfrentarán a decisiones complejas y pruebas del destino que deberán librar con inteligencia para no seguir cargando con las consecuencias en los meses siguientes.

El fin de año afectará de diferente manera a los signos, según el horóscopo chino|Canva

Horóscopo chino: esto les depara a los signos para cerrar el 2025

Buey. Podrían tener cambios inesperados que les exigirán romper con la rutina. Lo mejor es no encadenarse a ideas y actitudes. Rata. Su mayor reto será tomar decisiones cruciales en temas de dinero, relaciones personales y profesionales. Tigre. Recibirán noticias repentinas y tendrán algunos encuentros sorpresa que los enfrentarán cara a cara con su pasado. Serán días intensos, pero liberadores. Conejo. Este será uno de los signos del horóscopo chino que serán beneficiados porque por fin tendrán a estabilidad que tanto esperaban. Dragón. El 2025 en el calendario chino terminará con la sensación de que todo el esfuerzo por fin está dando resultados Serpiente. La lección más importante será confiar en su intuición y no ceder ante ideas que nos les convencen. Aprenderán el valor de decidir por sí mismos. Caballo. En las semanas previas a empezar su año en el calendario chino, las personas que se rigen por el caballo pasarán por una etapa desgastante en lo emocional. Lo ideal será priorizarse y soltar aquello que no les corresponde. Cabra. Será un mar de emociones para las personas representadas por la cabra, pues tendrán reuniones imprevistas y conversaciones difíciles. Es momento de aprender o condenarse a seguir con los mismos patrones. Mono. En el horóscopo chino, el mono tendrá varias ofertas irresistibles que les harán cuestionarse si realmente están siguiendo el camino correcto. También hay posibilidades de conflictos en el trabajo. Gallo. El fin de año es la perfecta oportunidad para replantearse sus elecciones y hacer un recuento de los errores que pudieron cometer en los últimos meses. No es negativo, sino que es una oportunidad de volver a empezar. Perro. Otro de los signos en el horóscopo chino que tendrán un fin de año muy amigable. Todo porque sus relaciones se fortalecerán y podrán esquivar conflictos innecesarios. Cerdo. La culminación del 2025 es la ventana perfecta para cerrar ciclos de todo aquello que ya no suma. Podría ser difícil porque habrá despedidas, pero será por un bien mayor.

El 2026 será el año del caballo en el horóscopo chino|Canva

Recuerda que el Año Nuevo chino será hasta el 17 de febrero de 2026, pues así se rige el zodiaco oriental . Por lo que podrías esperar todas estas transformaciones durante varias semanas más.