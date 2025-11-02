Esta es la cascada más espectacular de Chiapas, según la IA: así puedes visitarla

Chiapas tiene una cascada espectacular que todo viajero debe conocer si visita la ciudad de Comitán de Domínguez: El Chiflón. Pero, ¿qué hace tan impresionante este lugar natural y qué debes saber antes de aventurarte a conocerlo? Aquí te lo contamos.

Se trata de un conjunto de cascadas que, por su forma y caída, parecen velos de novia. Su altura varía entre los 70 y 120 metros, según datos de la Secretaría de Turismo del estado.

¿Por qué se llaman “El Chiflón”?

Las cascadas El Chiflón reciben su nombre porque, cuando el aire corre entre ellas, se produce un sonido similar al de un silbido. El agua desciende entre una exuberante vegetación, formando un río de color azul turquesa que hace del paisaje un verdadero espectáculo natural .

(Especial/SEMAHN/Gobierno de México) Puedes ver el atardecer en las cascadas El Chiflón.

¿Dónde está la cascada El Chiflón y cómo visitarla?

Si quieres conocer estas impresionantes cascadas en Chiapas, puedes hacerlo con un guía turístico certificado para mayor seguridad. Sin embargo, también es posible ingresar por cuenta propia y llegar en coche o transporte público desde Comitán de Domínguez.

Desde San Cristóbal de las Casas también se puede acceder por la carretera estatal No. 226, que conduce directamente hacia El Chiflón.

(ESPECIAL/SEMAHN/Gobierno de México) Este bello lugar en Chiapas te encantará.

Te recomendamos llevar calzado antideslizante, traje de baño (si planeas nadar en las pozas naturales), además de repelente de insectos y bloqueador solar para disfrutar cómodamente del recorrido. Además, si tienes la oportunidad de ver el atardecer en este lugar, aprovéchala porque te podría encantar.

¿Cuánto cuesta la entrada a El Chiflón?

El acceso a las cascadas El Chiflón tiene un costo aproximado de $80 pesos por persona, e incluye el estacionamiento. En el lugar también puedes disfrutar de actividades como tirolesa o rentar cabañas rústicas si deseas pasar la noche rodeado de naturaleza.

Explorar El Chiflón es una experiencia inolvidable. Combina aventura, paisajes impresionantes, comida local y la tranquilidad que solo los espacios naturales de Chiapas pueden ofrecer.

Anótalo en tu lista de viajes y no dejes pasar la oportunidad de darte una vuelta por las cascadas; no te arrepentirás.