Esta es la vitamina que te falta en el cuerpo si te salen padrastros cerca de las uñas

La aparición de padrastros es frecuente en muchas personas y el primer instinto es simplemente quitarlos con las tijeras, sin pensar qué es lo que los está provocando. Y es que a pesar de que no es una condición realmente problemática, lo cierto es que hay veces en que la descamación de la piel de las manos puede ser una señal de alerta sobre la falta de nutrientes indispensables para que las uñas estén saludables.

La señal de alerta más común es la deficiencia de vitamina C, una condición que ocasiona la formación de esos "pellejitos" que salen en los dedos. De acuerdo con información de Cleveland Clinic, esta escasez también ocasiona que se pongan quebradizas y adquieran una apariencia rugosa, es decir, la salud general decae y es cuando se maximizan los síntomas.

¿Cómo prevenir los padrastros en las uñas?

Si recortar esta piel seca que te sale en las manos ya no es suficiente porque no tardan nada en volver a salir, entonces podría ser necesario mejorar los hábitos para evitar su aparición. La buena noticia es que es posible hacerlo con pequeños cambios en la rutina de cuidado personal, sumado a una mayor ingesta de alimentos con vitamina C, como lo son los cítricos y ciertos vegetales.

Los padrastros en las uñas podrían estar siendo ocasionados por la falta de vitamina C|Canva

Los pasos indispensables para prevenir los padrastros en las uñas, según Harvard Health Publishing, son:



Hidratar las manos todos los días.

No morderse las uñas.

Usar guantes al estar en contacto con químicos fuertes (que usualmente vienen en productos de limpieza).

Cortar las cutículas con regularidad.

¿Los padrastros que salen en las manos son peligrosos?

De manera general, los pedazos de piel muerta que aparece en los contornos de las uñas no suelen ser un caso de gravedad. Así que generalmente basta con aumentar el cuidado en esta parte del cuerpo, evitar la exposición a químicos que resequen la piel y mantener una piel hidratada.

Hay ciertos hábitos que evitan la aparición de padrastros en las uñas|Canva

Además, es importante tener buenos niveles de vitamina C, que es indispensable para que los padrastros dejen de ser un problema cotidiano. En consecuencia, datos de Mayo Clinic explican que este nutriente ayuda incluso a mejorar la apariencia de las uñas, es bueno para la piel, estimula la producción de colágeno y hasta refuerza el sistema inmune.