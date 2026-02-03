Qué significan las rayas verticales en las uñas: esto es lo que advierten sobre la salud

Para lucir manos radiantes, no basta solo con llevar los diseños de manicure en tendencia, sino que también hay que cuidar la salud de las uñas. Y para esto es importante tener en cuenta que los hongos no son las únicas señales de que algo anda mal , ya que hay ciertos síntomas como las "rayitas" que pueden alertar de un problema de salud.

Lo primero que hay que saber, es que su nombre clínico es "onicorrexis" y son conocidas como "crestas longitudinales", según News Medical Life Sciences. Se trata de una afección que se presenta en la superficie de la uña y, dependiendo de su gravedad, pueden ser superficiales o crear surcos profundos.

¿Por qué salen "rayas" en las uñas?

Aunque su aparición causa gran preocupación entre los pacientes, lo cierto es que las crestas longitudinales en las uñas no siempre son indicadores de una enfermedad de gravedad.

Las rayas que salen en las uñas suelen tener diferentes profundidades, según su gravedad|Canva

De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic, las causas principales varían y son las siguientes:



Deficiencias nutricionales . Cuando el organismo no tiene los nutrientes necesarios para funcionar bien, se experimentan las deficiencias y pueden evolucionar hasta la anemia. Este padecimiento también tiene estragos físicos, incluyendo un deterioro en la salud de las uñas .

. Cuando el organismo no tiene los nutrientes necesarios para funcionar bien, se experimentan las deficiencias y pueden evolucionar hasta la anemia. Este padecimiento también tiene estragos físicos, incluyendo un . Afecciones cutáneas . Si eres propensa a eczema o resequedad, esto puede expandirse a las uñas y es cuando aparecen estas "estrías". Aquí un dermatólogo puede tratar ambas complicaciones y revisar si no tienen otro origen.

. Si eres propensa a eczema o resequedad, esto puede expandirse a las uñas y es cuando aparecen estas "estrías". Aquí un dermatólogo puede tratar ambas complicaciones y revisar si no tienen otro origen. Enfermedades tiroideas. En casos de mayor gravedad, las rayas en las uñas pueden ser indicio de un desajuste con la tiroides. Es indispensable consultar a un especialista y no limitarse a los tratamientos dermatológicos.

¿Cómo quitar las rayas que salen en las uñas?

Dependiendo de qué las detonó, las rayas que aparecen en las uñas de manos y pies requerirán de un tratamiento diferente y solo los médicos especializados tienen la capacidad de recetar fármacos. También es posible que después de analizarse con detenimiento, se descubra que es por el envejecimiento natural.

Si detectas una anomalía en tus uñas, lo mejor es consultar al médico|Canva

Sin embargo, cuando se trata de un tema relacionado con la edad, no hay forma de quitarlas al 100%, explica. Riverchase Dermatology. Por lo que lo ideal es recurrir a cremas hidratantes, manicuras delicados y evitar el uso excesivo de tratamientos fuertes .