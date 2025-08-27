Esta moneda salió en 2021 y la venden hasta 3 millones de pesos: incluso tú podrías tenerla

Los coleccionistas de monedas están fascinados con las piezas valiosas de México, tanto por su belleza como por su diseño. No obstante, no son fáciles de conseguir, pues muchas ya salieron de circulación. Pero hay una que podrías tener guardada: la moneda de 20 pesos de 2021, un verdadero tesoro en tus manos.

A través de la plataforma Mercado Libre, un coleccionista puso a disposición este ejemplar, que aunque afirma que pertenece a la serie de 2010, en realidad fue emitida en 2021.

Según indicó, aunque este artículo es usado, su valor ronda los 3.000.000 de pesos. Si bien no se especifica si tiene alguna característica especial, su importancia radica en que conserva intacta su belleza particular.

Fuente: Mercado Libre La moneda de 20 pesos que obsesiona a los coleccionistas

¿Qué dice Banxico sobre esta moneda de 20 pesos?

La moneda de 20 pesos conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de México fue emitida por el Banco de México (Banxico) en septiembre de 2021 para celebrar los 200 años de la independencia del país.

Esta divisa bimetálica cuenta con un núcleo de acero inoxidable y un anillo de cuproníquel. Su diseño destaca por la impresión de las caras de Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero en el anverso, mientras que el reverso presenta el escudo nacional acompañado de una corona de roble y laurel.

¿Por qué es valiosa esta moneda de 20 pesos?

Aunque su valor nominal es de 20 pesos, su importancia numismática hace que pueda alcanzar precios mucho más altos en el mercado de coleccionistas. Especialmente si se encuentra en condiciones óptimas, pues esta moneda se convierte en un objeto codiciado para quienes buscan piezas conmemorativas únicas.

Su diseño detallado y su significado histórico la convierten en una joya tanto para coleccionistas experimentados como para quienes recién comienzan en la numismática. Para quienes desean adquirirla, es fundamental prestar atención a su estado de conservación y a la autenticidad del ejemplar.

Banco de México La moneda de 20 conmemorativa del Bicentenario de la Independencia Nacional puede llegar a valer millones

Plataformas especializadas, casas de moneda y vendedores confiables son las vías más seguras para obtener esta pieza y no caer en estafas.

La Moneda de 20 Pesos del Bicentenario no solo representa un valor económico, sino también un símbolo histórico que celebra la independencia de México y la riqueza de su patrimonio cultural. Por eso, si la tienes en tu casa, no dudes en llevarla a revisión.