Se filtraron imágenes delicadas del estado de salud de Yolanda Andrade; ¿qué se ve en el video?

Yolanda Andrade es una de las figuras más mencionadas en los años recientes dentro de la temática de salud entre la farándula mexicana. La conductora es una de las figuras más reconocidas precisamente en el rubro de la televisión, sin embargo tuvo que alejarse del trabajo por temas de salud. Ante eso, se publicó un video donde se le ve de nueva cuenta, aunque muchos se dolieron de verle así.

¿Por qué causaron asombro las últimas imágenes donde se vio a Yolanda Andrade?

Como primer punto se debe aclarar que la nacida en Culiacán y su familia decidieron dejar de un lado a la prensa en todo este proceso de complicaciones físicas. Andrade sale a cuadro muy pocas veces y eso sucede así cuando ellos deciden publicar algo en su cuenta de Instagram. Y justamente eso fue lo que ocurrió en las últimas horas.

Gracias a un video donde sorpresivamente sale acompañada de Thalía, esto en un montaje, recrearon una escena-baile de una canción de Vaselina. Aunque algunos aplaudieron y se gozaron de ver a Yolanda tomándose la vida de manera tan relajada, otro sector se preocupó porque se ve que la conductora requiere de una andadera para trasladarse.

¿Thalía y Yolanda Andrade son amigas?

Precisamente la publicación que hicieron en conjunto en las redes sociales fue para celebrar el cumpleaños de la intérprete de Amor a la Mexicana, quien cumplió 54 años el pasado 26 de agosto. Yolanda felicitó a su amiga, de quien indicó puras cosas positivas: “Feliz Cumpleaños a mi hermosa… Thalía. Por tantos momentos que nos unen y como tú dices DE LA MANO DE DIOS. Más de la mitad de nuestras Vidas, Estamos Unidas. Gracias por jamás soltarme y estar conmigo en mi enfermedad. Te amo”.

Esta fue una clara oportunidad de ver cómo se encuentra Andrade, quien ha tenido alrededor una fuerte atención mediática, pues no han revelado cuál es la enfermedad que la alejó de los medios de comunicación.

