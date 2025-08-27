Lele Pons celebra con fotos el primer mes de su bebé

Lele Pons , desde el nacimiento de su pequeña, no ha perdido la oportunidad de compartir imágenes de su etapa de mamá, donde la vemos contenta cargando a la pequeña. También se observa la interacción de su esposo y cantante Guaynaa, quien se ve muy involucrado en el cuidado de la pequeña.

Es así que la creadora de contenido, compartió en sus redes sociales varias fotos de su bebé de un mes, resaltando la gran alegría que ha sido el nacimiento de la pequeña, llenando sus vidas de recuerdos memorables y felicidad. Conoce los detalles al respecto.

¿Por qué es famosa Lele Pons?

Antes de obtener la fama mundial, Lele Pons, se dio a conocer en la antigua app de Vine, portal donde subió varios videos de comedia. Posteriormente, la aplicación se transformó en TikTok, permitiendo que la creadora de contenido obtuviera mayor popularidad, logrando juntar un importante número de seguidores.

Siendo una gran oportunidad para que la influencer, pudiera escalar a otros sectores, logrando cantar, ser conductora de programas y modelo. Por ahora, la creadora de contenido se encuentra en pausa, puesto que está disfrutando de la etapa de ser mamá y cuida de la pequeña “Eloise”.

¿Qué fotografías compartió?

Lele Pons, desde su cuenta de Instagram, hoy publicó una serie de fotos, donde nos muestra momentos memorables de su bebé de un mes. Imágenes donde vemos a la pequeña siendo abrazada y protegida por su mamá. Dentro de la misma publicación, va acompañado de un tierno mensaje que dice lo siguiente:

“Happy 1 month + 1 day Eloisa”

La bebé de un mes , nació el 26 de julio, por lo que la creadora de contenido expresa su gran felicidad por tener a la menor. Por otro lado, es importante aclarar que hasta el momento, el rostro de la pequeña sigue manteniéndose en privado.

Sin embargo, la influencer ha aprovechado los momentos para seguir creando videos cortos de comedia, proyectando los retos que muchos padres primerizos atraviesan, pero con un poco de risas. Momentos de gran alegría para la pareja de famosos.