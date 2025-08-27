¿Ángela Aguilar fue maltratada por su ex? Emiliano Aguilar desata rumores sobre presunta violencia en relación pasada

La familia Aguilar vuelve a estar en medio de la controversia. Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar y medio hermano de Ángela Aguilar, compartió un video en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar. Sin mencionar nombres directamente, el joven lanzó comentarios que seguidores interpretaron como una fuerte indirecta hacia la cantante y su pasada relación con Josh Ball, jugador de la NFL.

En el clip, Emiliano planteó una “preguntilla” a sus seguidoras sobre el caso de una mujer que mantenía un romance con un futbolista americano “violento, alcohólico y agresivo con las mujeres”. Sus palabras despertaron especulaciones inmediatas entre internautas, quienes lo relacionaron con Josh Ball, expareja de Ángela y actual integrante de los New Orleans Saints.

Emiliano Aguilar alcanzado por el nuevo romance de Ángela Aguilar [VIDEO] Emiliano Aguilar ya fue alcanzado por todo el escándalo provocado por el nuevo romance de su hermana Ángela Aguilar con Christian Nodal. ¿Qué nos dijo?

Contexto de la polémica

Aunque Emiliano nunca dijo el nombre de su hermana, muchos usuarios aseguraron que se trataba de ella. Los comentarios se intensificaron porque el propio Josh Ball ha enfrentado señalamientos de violencia en su historial, y porque Ángela Aguilar reconoció en mayo de 2025 que había tenido una relación complicada con un jugador de americano, a quien describió como “muy difícil” y “tormentoso”.

Las reacciones en redes fueron divididas: algunos apoyaron a Emiliano por exponer lo que consideran una situación delicada, mientras que otros lo criticaron por ventilar públicamente un tema tan personal. “Emiliano cada día nos cuenta nuevas cositas… hoy nos dice que la Angelita sí estaba juntada con el futbolista”, escribió un usuario en tono irónico.

La cantante de regional mexicano ha preferido mantenerse reservada tras las declaraciones de su medio hermano. Sin embargo, sus propias confesiones previas han reforzado la percepción de que las palabras de Emiliano estarían directamente relacionadas con su historia sentimental con Josh Ball.

