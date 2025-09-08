Esta rara moneda es de 1991 y la venden en miles de pesos: hasta tú podrías tenerla en la bolsa

México se distingue por su tradición numismática, en la que cada moneda representa parte de su historia y cultura. Sus diseños atractivos y particulares logran captar la atención de quienes ven en estas piezas un verdadero tesoro.

Entre ellas, destaca una pieza de 100 pesos del año 1991 que muchos consideran una joya única. Su rareza y valor simbólico la han convertido en una de las más buscadas por los coleccionistas apasionados.

¿Cuánto vale la moneda de 100 pesos de 1991?

Según lo que se observa en plataformas digitales como eBay, el precio de la moneda mexicana de 100 pesos “Dos Mundos — Encuentro, Barcos, Pilares” de 1991, certificada como PR69 por PCGS, suele oscilar entre USD 249 y USD 287, dependiendo del vendedor y de las condiciones específicas de cada oferta.

Por ejemplo, algunos listados muestran la moneda por USD 249.45 como “or Best Offer” (precio negociable), mientras que otros la ofrecen por alrededor de USD 259.17, y existen opciones superiores que alcanzan hasta USD 287.13. En general, este tipo de moneda se comercializa en un rango estimado de USD 250 a USD 290 en las plataformas digitales.

Fuente: Ebay La moneda de 100 pesos que puede convertirte en millonario

Un detalle que las puede hacer especial

La certificación de grado PR69 por PCGS indica que la moneda se encuentra en un estado prácticamente perfecto, con detalles casi imperceptibles a simple vista.

Fuente: Canva Los detalles de una moneda que puede volverte millonario

Muchas de las ofertas de esta moneda en plataformas de venta digital se realizan bajo estas características, lo que aumenta su atractivo y valor entre los coleccionistas, al garantizar calidad, autenticidad y un alto potencial de reventa en el mercado numismático.

¿Qué características tiene esta moneda de 100 pesos de 1991?

La moneda de 100 pesos “Dos Mundos Encuentro Barcos Pilares” fue emitida en México en el año 1991 como parte de una serie conmemorativa. Como indica el Banco de México (Banxico), está elaborada en plata y rinde homenaje al encuentro de dos mundos tras la llegada de Cristóbal Colón a América, un hecho que marcó un antes y un después en la historia universal.

Entre sus características más notables se encuentra el diseño de barcos en navegación junto a los pilares de Hércules, símbolos que representan la expansión y el cruce de fronteras entre continentes.

En su anverso, como es tradición en las monedas mexicanas, aparece el Escudo Nacional con el águila devorando a la serpiente, acompañado por la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.