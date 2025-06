Estas son las 3 enfermedades silenciosas más comunes y casi nadie está al tanto de ellas

Hay padecimientos que no hacen escándalo, no avisan ni duelen… pero cuando uno se da cuenta, ya hicieron de las suyas. Se les llama enfermedades silenciosas, y la verdad es que muchas personas podrían estar viviendo con una sin saberlo.

Te sientes “bien”, y en realidad hay algo avanzando por dentro. Por eso, en serio, vale la pena conocerlas y, sobre todo, no saltarse los chequeos médicos.

¿La presión alta? Sí, esa que ni se siente pero daña sin parar

La hipertensión es tan común como ignorada. Y no es que la gente no quiera cuidarse, es que muchas veces no da ninguna señal. No duele, no molesta, no interrumpe nada… hasta que un día hay un susto: un infarto, un derrame, algo grave.

Lo más loco es que es fácil detectarla. Te tomas la presión arterial en casa, en la farmacia o con tu médico, y ya con eso sabes si necesitas hacer cambios o tomar tratamiento. Es como tener una alerta silenciosa que solo se apaga si te detienes a escucharla.

La diabetes también puede estar ahí sin que te enteres

La diabetes tipo 2 es tramposa. De acuerdo con Healthline, al principio, uno solo se siente más cansado, con sed o con la vista algo borrosa… cosas que se pueden confundir con mil otras cosas. Pero el problema va avanzando.

Y cuando no se atiende a tiempo, la diabetes puede afectar la vista, los riñones, la circulación… un montón de cosas. La buena noticia es que un simple estudio de glucosa basta para saber si hay algo raro. Más vale saberlo antes que enfrentarlo después.

El cáncer de colon no siempre da la cara

Este es otro claro ejemplo de enfermedad silenciosa. No duele, no molesta, y muchas veces empieza con algo chiquito como un pólipo. Pero si no se detecta a tiempo, puede volverse algo mucho más serio.

Lo fuerte es que cuando ya hay síntomas —sangre en las heces, cambios en la digestión, dolor o pérdida de peso— es porque ya pasó bastante tiempo. Por ello es tan importante hacerse estudios preventivos, sobre todo después de los 45. No es exageración: una colonoscopía puede salvar vidas.