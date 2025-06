⁠⁠Tras los dimes y diretes de Susana Zabaleta y Mariana Seoane, ¿a qué se dedica y cuánto gana Ricardo Pérez?

El pleito entre Mariana Seoane y Susana Zabaleta no para, pues hace unos días la novia de Ricardo Pérez volvió a arremeter contra la también contante.

Recordemos que hace unos meses Mariana Seoane dijo que “yo no soy Susana Zabaleta, yo no mantengo a nadie”, esto en referencia al romance que Susana sostiene con Ricardo Pérez, quien es varios años menor que ella.

¿Qué dijo Susana Zabaleta?

Durante su concierto en el Teatro Metropolitan así se refirió Susana Zabaleta de la ‘Niña Buena’: “Chamaca pen…, pero no es chamaca, señora, señora pen… en fin”, dijo Susana Zabaleta.

¿Cómo reaccionó Mariana Seoane?

En entrevista para Venga La Alegría, Mariana Seoane se mostró sorprendida por las recientes declaraciones de Susana Zabaleta, pues la considera una mujer “madura” que no debería expresarse de esa manera.

“A lo mejor no vio mi disculpa. Me parece raro que una mujer con tanta experiencia, haya tenido ese adjetivo tan burdo hacia mi persona. Lo padre es que soy tan importante que me mencionó en su concierto”, dijo Mariana Seoane.

A pesar de ello, Mariana Seoane se dijo dispuesta a hablar con Susana Zabaleta para limar asperezas: “Me siento orgullosa. Ya mejor sentémonos, cantemos juntas y se acabó el mitote. Si en verdad me sintiera pen…, me habría ofendido, pero dije ‘ah, mira, me mencionó en su show. Soy importante’”.

¿A qué se dedica Ricardo Pérez y cuánto gana? Ricardo Pérez es un reconocido comediante y creador de contenido mexicano, nacido en 1994 en la Ciudad de México. Inició su carrera en el stand-up a los 20 años.

Actualmente es co-conductor del exitoso podcast “La Cotorrisa” junto a Slobotzky, además tiene presencia destacada en redes sociales, con más de 2 millones de seguidores en Instagram.

De acuerdo con la página youtubers.me, Ricardo Pérez tiene un patrimonio de 1.74 millones de euros (aproximadamente 38,451,303 pesos mexicanos) y sus ganancias estimadas en los últimos 90 días son de cerca de 46.5 mil euros (1,027,577 pesos).