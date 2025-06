Expertos ya dieron la respuesta final: ¿es verdad que la carne de cerdo es mala para el corazón?

Durante años se dijo que la carne de cerdo era “peligrosa” para el corazón. Que tenía demasiada grasa, que subía el colesterol, que mejor evitarla por completo. Pero hoy, con más estudios y menos mitos, varios especialistas ya lo dejaron claro: la carne magra de cerdo no solo no hace daño, puede ser parte de una dieta súper saludable.

Un estudio de la Universidad de Texas (EUA) lo confirmó: si se elige bien el corte y se prepara de forma sencilla, la carne de cerdo puede ayudar a bajar los niveles de colesterol y hasta apoyar la pérdida de peso en personas con sobrepeso (uno de los factores de riesgo más fuertes para enfermedades del corazón).

Spoiler: no, no estamos hablando de chicharrón o carnitas. Se trata de carne fresca, sin procesar, sin capas de grasa ni frituras de por medio.

¿Qué aporta la carne de cerdo magra a una dieta saludable?

Aunque mucha gente no lo sabe, los cortes magros del cerdo tienen proteínas de excelente calidad, varias vitaminas del grupo B (como la B1, B6 y B12), y minerales como zinc y hierro. Y sí: tienen poca grasa saturada. Eso la vuelve una opción muy viable para quienes quieren comer rico sin comprometer su salud.

¿La clave? Combinarla con otros alimentos que sí o sí deben estar en el plato: verduras, frutas, granos, legumbres y pescados. Porque una comida no hace toda la dieta, pero sí suma o resta.

¿Y cuáles cortes de cerdo conviene elegir?

Si se quiere cuidar el corazón, pero seguir comiendo sabroso, estos son los cortes a considerar. Todos tienen menos de 10% de grasa, y quedan deliciosos asados, al horno o a la plancha:



Lomo : uno de los más magros (3% de grasa), versátil y fácil de cocinar.

: uno de los más magros (3% de grasa), versátil y fácil de cocinar. Solomillo : suave, se limpia fácil y tiene solo 5% de grasa.

: suave, se limpia fácil y tiene solo 5% de grasa. Paleta : buenísima para hornear o filetear, con 7% de grasa.

: buenísima para hornear o filetear, con 7% de grasa. Carrillera: jugosa, ideal para cocciones lentas, con 9% de grasa.

Así que no, la carne de cerdo no es la enemiga. Solo había que entenderla mejor, elegir bien y dejar atrás esos prejuicios heredados. Porque comer bien no significa comer aburrido, y cuidar el corazón no implica renunciar al sabor.