El video que hunde a Lupillo Rivera tras revelar romance con Belinda

Lupillo Rivera y Belinda se encuentran enfrentados en una batalla legal luego de que el cantante publicara su libro “Tragos amargos” dónde brinda detalles precisos en relación al supuesto romance que tuvo con la cantante. Un video salió a la luz y demostraría que entre ellos solo hubo una amistad.

¿Quería gemelas? Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera TV Azteca [VIDEO] Luego de que Lupillo Rivera ventilara que Belinda deseaba tener gemelas con él, ‘Beli’ se pronunció al respecto. Además, mostró su emoción por Mentiras.

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre Belinda?

En las redes sociales comenzó a circular 1 video compartido por la cuenta reina venenosa donde se pueden oír algunas declaraciones que hizo hace bastante tiempo el cantante Lupillo Rivera donde reconoce que entre él y Belinda solo hubo una amistad.

“Belinda y yo nunca hemos sido novios. Belinda y yo simplemente hemos sido amigos, nos conocimos en ‘La Voz’, empezamos a conocernos, salimos unas cuatro, cinco, seis veces creo, a diferentes partes”, manifestó Rivera.

Allí también se puede escuchar que Lupillo Rivera explica que fueron juntos al cine un evento unas fiestas y que esos fueron los lugares donde la prensa los agarró juntos.

De esta manera hay una creencia en las redes que manifiesta que Lupillo habría empezado a hablar de su relación con Belinda cuando se dio cuenta que esta versión generaba más morbo.

¿En qué estado está el proceso legal entre ellos?

Lo que se sabe es que Lupillo Rivera ha tomado acciones

legales en contra de Belinda,2 semanas después de que ella lo hubiera demandado por violencia digital y mediática.

El pasado jueves, la firma de abogados grupo Beceiro que están a cargo de la defensa de Rivera, dio a conocer un comunicado en el que señaló que dichas acciones legales tienen como finalidad aclarar y deslindar responsabilidades que han sido derivadas de declaraciones falsas y difamatorias que están afectando la imagen pública y la trayectoria del cantante.

Por otra parte tenemos que Belinda interpuso una demanda el 2 de octubre ante la Fiscalía General de la Justicia en la Ciudad de México por el caso de violencia digital y violencia mediática, estos 2 conceptos son integrados en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Ante esto es que la fiscalía le ha otorgado Belinda medidas de protección cómo la prohibición a Rivera de referirse o acercarse hacia ella.

