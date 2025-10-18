¿A cuáles granjeros se les pegaron las cobijas? Casi se levantaron directo a comer

Era de esperarse que la primera fiesta animal de La Granja VIP tuviera repercusiones en la hora en la que los granjeros se fueran a levantar, pero algunos se dejaron llevar.

¿Quiénes se levantaron tardísimo?

Tal vez fue la tensión generada en la ceremonia de traición por la decisión de Eleazar Gómez de salvar a Alfredo Adame de la terna de nominados, la sabrosa comida que degustaron o la propia hora a la que empezó la fiesta, pero a algunos granjeros se les pegaron las cobijas.

Sandra Itzel, Eleazar Gómez y Kim Shantal fueron algunas de las celebridades que se tomaron el momento de relajación de anoche con mucha seriedad, pues se despertaron en las primeras horas de la tarde del sábado.

En el caso de la popular influencer, su preocupación poco después de despertarse fue el cuidado de los cerditos, pensando que sus compañeros ya habían realizado las actividades cotidianas de este día.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana es la gran gala en la que conoceremos al primer eliminado de La Granja VIP y dará inicio a las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son César Doroteo, La Bea y Carolina Ross, no olvides votar por tu favorito.

