Este es el Pueblo Mágico de México que no es apto para los friolentos, según la IA

En México hay un Pueblo Mágico que resalta sobre los demás y ello se debe a que su clima es helado la mayor parte del año, ideal para los amantes de lo gélido, pero no apto para friolentos´. En enero de este 2026 han disminuido las temperaturas considerablemente y ello lo hace una buena opción para visitarlo.

La IA reveló que Real del Monte, Hidalgo, no es apto para personas friolentas, ya que sus temperaturas son bajas durante casi todo el año, mientras que el invierno pueden bajar a -0 °C. Además, es sumamente común que en las mañanas y tardes el pueblo desaparezca entre su densa neblina. No obstante, es un gran lugar para visitar debido a su arquitectura minera.

Real del Monte es un Pueblo Mágico friolento.|@RealDelMontePM

Lo que debes saber de Real del Monte antes de visitarlo

El Pueblo Mágico es muy visitado durante el año gracias a su gran arquitectura estilo inglés, que se combina con el olor a pastes y pan de pulque que se cocinan en el lugar. Real del Monte tiene un pasado minero, pues fue en 1522 cuando se descubrieron las primeras vetas, que llenó de riqueza a la zona.

Ahora, sus minas son museos históricos, visitados al año por miles de turistas nacionales como extranjeros. En el lugar puedes conocer las tumbas del Panteón Inglés, donde reposan algunos de los mineros europeos que trabajaron durante años y le dieron parte a la identidad de este pueblo que se ubica entre la montaña, de acuerdo con información de México Desconocido.

Un infaltable en este Pueblo Mágico es degustar de unos ricos pastes, un platillo tradicional de Hidalgo que consiste en una empanada horneada con masa de harina, rellena de papa con carne o dulces. Esta receta surgió tras la llegada de los mineros británicos en el Siglo XIX que, conforme el paso de los años, se fue modificando hasta llegar al que hoy en día conocemos.