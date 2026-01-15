El pueblo de Puebla que es perfecto para visitar si tienes más de 40 años, según la IA

En Puebla se ubica un pueblo que es perfecto para visitar si tienes más de 40 años, ya sea solo, con amigos, pareja o familia. Si lo que buscas es un ambiente relajado y un viaje tranquilo, pero cultural, este lugar es el idóneo para agendar y en cualquier chance darte una escapada. Conoce el rinconcito del estado que tiene el hospedaje más barato .

La IA dio su veredicto final e indicó que Atlixco es el mejor lugar para las personas que llegaron al “cuarto piso” al ser un Pueblo Mágico con clima templado, ideal para pasear sin prisas y disfrutar de su belleza arquitectónica y festivales, siempre y cuando se acompañen con un buen café de la región. Esta es la zona de Puebla que casi nadie conoce y es muy hermoso.

Atlixco es el pueblo ideal para visitar si tienes más de 40 años.|@AtlixcoMagico_

Lo que debes saber de Atlixco, ideal para las personas mayores de 40 años

La Ciudad de las Flores, como se le conoce por sus inmensos jardines, tiene un paisaje envidiable, pues se ubica en las faldas del Volcán Popocatépetl, por lo que es muy común apreciar a lo lejos nubes de humo que salen de “Don Goyo”.

Es un lugar en el que no hace mucho frío, ideal para visitar en estas fechas de enero y febrero, cuando la mayoría del país se congela. Por lo anterior, hay mucha flora en el lugar que les sirve para celebrar su tradicional fiesta con floridos tapetes, de acuerdo con información de México Desconocido.

https://x.com/AtlixcoMagico_/status/674291113750990848?s=20

En Atlixco hay muchas cosas por hacer, pero este lugar resalta por sus balnearios ubicados a las laderas del Popocatépetl con aguas medicinales, así como:



Murales de Juan Manuel Martínez Caltenco en el Palacio Municipal

Capilla de la Tercera Orden

Contemplar a “Don Goyo” durante el atardecer desde las terrazas.

Este pueblito es muy visitado debido a su cercanía con la capital poblana, pues en coche se hace alrededor de 40 minutos, aunque ello puede variar por el tráfico. Mientras que desde la CDMX el recorrido es de poco más de 2 horas.