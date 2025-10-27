Esto es lo que pasa si no pones la ofrenda de Día de Muertos

El 1 y 2 de noviembre es la celebración de Día de Muertos, fechas muy importantes para los mexicanos, puesto que tendrán la oportunidad de recibir a sus difuntos en su ofrenda, una fiesta que se ha mantenido durante varias generaciones, permitiendo que nuestro vínculo con los fieles difuntos se mantenga.

Aunque sigue vigente entre los ciudadanos, hay quienes ya no ponen su altar, ya sea por creencias o por la falta de tiempo. Ante tal situación, surge la principal duda sobre qué es lo que pasa al no hacerlo. Es así que te daremos la respuesta al respecto.

¿Qué pasa si olvidas colocar tu ofrenda?

El colocar la ofrenda para el Día de Muertos, para las civilizaciones prehispánicas, era algo básico, por lo que se convertía en un elemento muy necesario. Sin embargo, en la actualidad, si no lo haces, no significa que tengas algún castigo, pero podría suceder lo siguiente:

Al ser una tradición tan antigua y no hacerlo, estamos rompiendo simbólicamente el vínculo con nuestros ancestros.

Tus difuntos no llegan de visita a tu casa.

Las almas se quedan sin la comida que les dejas en su altar.

Los difuntos, al no tener un camino claro, no podrán llegar a tu hogar.

Las personas que no colocan su ofrenda suelen ser por muchas razones, ya sea por las creencias religiosas o personales que tengan. Otra razón por la que no se coloca, es cuando el fallecimiento del familiar fue reciente, se recomienda esperar un año para poder colocarlo en el altar.

¿Qué día se les pone altar a las mascotas?

Aunque los días fuertes de la celebración de Día de Muertos son el 1 y 2 de noviembre, las fiestas inician desde el 27 de octubre, puesto que en cada uno de los días se celebra a diversos difuntos.

Por ejemplo, para quienes quieran colocar a sus mascotas (sin importar la especie) en su ofrenda, deben tenerla lista para el 27 de octubre para que sus difuntos puedan llegar. Si no tenías tu altar listo para esa fecha, no te preocupes, aún puedes colocarla hasta el 2 de noviembre para que llegue el espíritu a tu hogar.