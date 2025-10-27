VIDEO: Repartidor de flores cae en fosa en pleno funeral

Un nuevo momento dentro de la historia del Internet. Recientemente, en las redes sociales se hizo viral el video donde un joven repartidor de flores cae en una fosa durante un funeral, provocando que todos los presentes se sorprendieron ante los hechos.

Exatlón VIDEO sobre la próxima boda de Ana Lago se hace viral..mp4

A poco tiempo de darse a conocer las imágenes, ya ha logrado acumular miles de visualizaciones y comentarios al respecto. Para que sepas más sobre los hechos, te detallaremos qué fue lo que pasó exactamente.

¿Cómo ocurrió el accidente en el funeral?

Las imágenes fueron subidas desde la cuenta de Rapidox, una empresa que se encarga de hacer entregas, en Ecuador. En el video viral se observa que un joven repartidor de flores se encontraba realizando la entrega de un arreglo floral para un funeral.

Mientras intentaba hacer la entrega, no se había percatado de que a pocos pasos de ahí estaba la fosa donde iban a colocar el al fallecido. El repartidor siguió caminando y cayó en el hoyo; no tuvo mucho tiempo para poder reaccionar.

Los asistentes, al percatarse de todo el accidente, se metieron en la fosa para poder auxiliar a la persona para poder salir. Aunque a algunos usuarios les han generado mucha risa los hechos, a otros muchos les provocó preocupación, ya que pudo haber presentado alguna lesión.

¿Cómo se encuentra el repartidor?

Ya son muchos noticieros y cuentas que han replicado el video viral, logrando miles de reacciones al respecto. Desde la cuenta de Rapidox donde se subieron las imágenes originales, ya se dio a conocer que la persona implicada se encuentra bien.

En un vídeo vemos al joven repartidor de flores que se cayó en el funeral, explicando que no sufrió de lesiones ante su accidente. Incluso, vemos imágenes donde vemos al implicado llegando de su entrega para limpiar tu mochila y su ropa, las cuales se llenaron de tierra por el accidente que sufrió.

Situación que ha generado muchas risas entre todos, provocando que ahora las imágenes estén dominando el TikTok por completo, acompañado de miles de comentarios, reacciones y visualizaciones. Ahora dinos, ¿tú qué harías si te pasara lo mismo?