SEP lanza vacantes de empleo en CDMX con sueldos de más de 70,000; ¿cuáles son y qué requisitos se piden?

El cierre del año luce como el momento perfecto para buscar nuevas oportunidades laborales o, bien, para darle un cambio radical a tu vida en cuanto a trabajo se refiere. Ante ello, la SEP ha lanzado algunas vacantes de empleo en la CDMX cuyos sueldos superan los 70,000 pesos mensuales.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) recientemente se volvió tendencia luego de confirmar algunas vacantes de empleo en la Ciudad de México, mismas que cuentan con sueldos mayores a los 70,000 pesos. Si quieres saber cuáles son y qué requisitos se piden, quédate con nosotros.

¿Qué vacantes de empleo lanzó la SEP en CDMX con sueldos de más de 70,000?

De acuerdo con los Comités Técnicos de Selección de la SEP a través de su convocatoria 31/2025, son cinco las vacantes de empleo disponibles al interior de la CDMX. Una de ellas destaca por contar con un sueldo mayor a los 70,000 pesos, aunque vale decir que para solicitarla necesitas tener varios años de experiencia.

Jefatura de Departamento de Adquisiciones de Artículos de Limpieza, Fotocopiado, Vestuario y Vales de Gasolina | Experiencia mínima de 3 años | Sueldo bruto mensual de 26,005 pesos.

| Experiencia mínima de 3 años | Sueldo bruto mensual de 26,005 pesos. Jefatura de Departamento de Seguimiento Pragmático | Experiencia mínima de 3 años | Sueldo bruto mensual de 26,005 pesos.

| Experiencia mínima de 3 años | Sueldo bruto mensual de 26,005 pesos. Subdirección de Inventarios | Experiencia mínima de 4 años | Sueldo bruto mensual de 39,078 pesos.

| Experiencia mínima de 4 años | Sueldo bruto mensual de 39,078 pesos. Subdirección de Sociedades Secundaria | Experiencia mínima de 5 años | Sueldo bruto mensual de 39,078 pesos.

| Experiencia mínima de 5 años | Sueldo bruto mensual de 39,078 pesos. Dirección Académica e Innovación Educativa | Experiencia mínima de 7 años | Sueldo bruto mensual de 73,901 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar alguno de estos puestos?

Si tienes interés en formar parte de algunos de estos empleos de la SEP, ten en cuenta que debes cumplir con una serie de requisitos, entre los que destacan los años de experiencia y vivir en la CDMX o en zonas aledañas. Además, debes contar con una memoria USB en donde tengas documentos como CV actualizado, Acta de Nacimiento y un trámite en donde se acredite tu nivel de estudios.

¿Cómo puedo aplicar a las vacantes de la SEP?