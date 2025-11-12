Se aproxima una tormenta invernal ártica tras el 11/11, predice Mhoni Vidente

La Astrología es una de las creencias más arraigadas a nivel mundial y de la cual millones de personas siguen sus predicciones. Es en este punto que la famosa astróloga Mhoni Vidente ha sorprendido fuertemente a sus adeptos con una predicción que se relaciona con el clima en México.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Mhoni Vidente es famosa por lanzar adivinaciones que se relacionan con diferentes ámbitos de la vida, pero que también ponen sobre la mesa nombres de figuras políticas y del espectáculo. Esto le ha permitido hacerse de un amplio fandom que confía en sus predicciones.

¿Clima extremo en México?

Dentro de los análisis que la astróloga hace de las energías del universo, y el comportamiento de los planetas y demás astros, ha dado a conocer predicciones que advierten sobre lo que puede ocurrir en México tras el portal 11/11 que tuvo su inicio este martes.

La famosa astróloga hizo referencia a una tormenta invernal ártica que se avecina y que traerá temperaturas bajas extremas. Este fenómeno azotará lugares en donde no es común que se produzcan temperaturas tan bajas por lo que las alertas son despertadas con sus palabras.

¿Por qué el frío azotará a México?

Según las predicciones de Mhoni Vidente, el fenómeno que se avecina es una consecuencia directa del cambio energético que trae el portal 11/11, algo que no solo afectará a México sino que traerá importantes cambios a nivel mundial.

“Va a venir una tormenta invernal ártica completamente, con temperaturas de -20 o -30 grados en lugares donde no se había sentido ese frío antes”, sentenció la astróloga. En la lectura de cartas del tarot, predijo que la tormenta “será una señal del movimiento energético del Sol y del universo, que están entrando en una etapa de purificación. Lo que no estaba equilibrado, se va a acomodar”.

Más allá de lo que suceda a nivel del clima, la astróloga advirtió que este frío también significa un invierno espiritual por lo que las personas deberán afrontar nuevas condiciones relacionadas con las emociones.