4 diseños de uñas que atraen la buena suerte y se pueden usar para la primavera 2026

A punto de que arranque la primavera 2026, una tendencia de manicure que está volviéndose muy popular, son los diseños de uñas que están repletos de simbolismo. Especialmente, hay múltiples inspiraciones que son perfectas para atraer la buena suerte y se ven lindísimas, convirtiéndose en una especie de "amuleto" que combina con todo.

¿Qué colores atraen la buena suerte? 4 diseños de uñas para recibir a la primavera

Manicure amarillo con pequeños soles . De todos los colores que evocan a la primavera, el amarillo no puede faltar en el manicure. Elige una versión suave para que le dé luminosidad a las manos y dibuja diminutos soles que representen el equinoccio de la primavera 2026 .

4 diseños de uñas que son para la buena suerte y la prosperidad|Pinterest

. De todos los colores que evocan a la primavera, el amarillo no puede faltar en el manicure. Elige una versión suave para que le dé luminosidad a las manos y dibuja diminutos soles que representen el . Uñas verdes con líneas doradas . Si lo que esperas de esta temporada es una mejora en el plano económico y que el dinero te rinda mejor, entonces confía en el poder del verde para hacerte diseños de uñas que te den buena suerte . Para un acabado imposible de ignorar, el verde fuerte con líneas doradas queda minimalista y le favorece a todas.

4 diseños de uñas que son para la buena suerte y la prosperidad|Pinterest

. Si lo que esperas de esta temporada es una mejora en el plano económico y que el dinero te rinda mejor, entonces . Para un acabado imposible de ignorar, el verde fuerte con líneas doradas queda minimalista y le favorece a todas. Con "ojos de protección" . Para las que creen en los amuletos que impactan en la energía, entonces los modelos de "nail art" con ilustraciones de "ojo protector" son una opción infalible. La base puede ir del color que más te guste, ya que todo el protagonismo va en el dibujo; también es posible representarlo con stickers para una aplicación más rápida.

4 diseños de uñas que son para la buena suerte y la prosperidad|Pinterest

. Para las que creen en los amuletos que impactan en la energía, entonces los son una opción infalible. La base puede ir del color que más te guste, ya que todo el protagonismo va en el dibujo; también es posible representarlo con stickers para una aplicación más rápida. Diseños de uñas rojas con estrellas. Combinando dos de las técnicas de manicure que están en tendencia para la primavera 2026, los diseños de uñas rojas y detalles de estrella son una apuesta segura. Todo gracias a que se trata de un tono relacionado con el poder y la confianza, mientras que las estrellas representan suerte en el destino.

4 diseños de uñas que son para la buena suerte y la prosperidad|Pinterest

Aparte de que quedan preciosas en cualquier tono de piel, estas inspiraciones de manicure para marzo 2026 tienen la facilidad de adaptarse a las técnicas de "nail art" del momento. Esto significa que pueden hacerse con gel o acrílico; en estructuras cortas o largas; cuadradas o de punta almendrada para manos estilizadas.

