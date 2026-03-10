4 ideas para construir una alberca pequeña en el patio con poco presupuesto: te salvará en los días calurosos

Una alberca dentro de una casa es sinónimo de riqueza, pero tú puedes tener la propia, aunque tengas un patio pequeño y poco presupuesto, pues nada mejor que tener dónde refrescarte durante los días calurosos que están próximos a llegar con la entrada de la estación primavera-verano de este año. Estas son las 9 ideas para remodelar un jardín y que se vea como nuevo.

De acuerdo con un artículo del portal Elle Decoration, debes tomar en cuenta el tipo de material, pues los acabados en verde son una buena opción si tu alberca pequeña está rodeada por un jardín lleno de plantas. Mientras que el tono azul se reflejará como el mar. Este es el Pueblo Mágico de Puebla que tiene las piscinas más espectaculares, según la IA.

Las ideas para construir una alberca pequeña en el patio

1. Rectangular: Este tipo de alberca rectangular es una buena opción para construir en un espacio pequeño, aunque solo es ideal para una o 2 personas. Puedes poner camastros al costado para tomar sol.

2. Con jardinera: Dale vida a tu patio al remodelarlo con un jardín y una pequeña alberca, una gran combinación para pasar una tarde agradable mientras te refrescas echándote un chapuzón.

3. De inmersión: La característica de este tipo de alberca es su pequeño tamaño, pero de gran profundidad. Al igual que las interiores, son ideales para refrescarse, hacer terapia o para relajarse, mientras los rayos del sol se intensifican.

4. Estilo jacuzzi: Una alberca estilo jacuzzi en la cual te podrás relajar, pero en el exterior, para tomar sol y sentir la brisa que provoca el viento. El diseño de referencia es moderno, lo que le dará una buena cara al patio.

Cabe mencionar que a tu alberca le puedes dar una vista increíble, con agregarle muebles para relajarte y simular que estás en la piscina de un hotel 5 estrellas o a pie del mar.