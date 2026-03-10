Pati Chapoy revela cómo quiere morir en reciente podcast de Yordi Rosado

En un reciente podcast con Yordi Rosado llamado “Ventaneando: Lo que nunca se había contado”, Pati Chapoy, Linet Puente, Ricky Manjarrez y Rosario Murrieta hablaron sobre la historia del programa más importante de espectáculos en México; Ventaneando, así como experiencias personales que han vivido desde que se integraron a este gran proyecto, el cuál ha tenido un impacto sumamente importante en la historia de la televisión. En dicho episodio Pati Chapoy dijo que le gustaría morir “de un infarto” aquí te contamos detalles de lo que la reconocida periodista platicó.

¿Cómo quiere morir Pati Chapoy?

En un reciente podcast con el conductor, productor, autor, y conferencista Yordi Galo Rosado Álvarez, mejor conocido en el medio artístico como Yordi Rosado, Pati Chapoy dijo cómo le gustaría morir: “De un infarto” fueron palabras de la reconocida periodista de espectáculos. “La noticia de mi muerte no me la van a ganar, puede ser en el foro” mencionó Pati. Por otro lado, la conductora dijo que todos nos estamos deteriorando y que está muy apegada a la filosofía Budista sobre el tema relacionado a la muerte. Por otra parte, Pati Chapoy habló sobre lo que hace en sus tiempos libres: disfrutar la presencia de sus nietos, tejer, ver series, cortar plantas y leer.

¿Cómo surgió Ventaneando?

En un reciente podcast con Yordi Rosado Pati Chapoy compartió que el programa más importante de espectáculos en México nació luego de que Carmen Armendariz quien hacía un programa de concursos en TV Azteca, invito a desayunar a Pati y le dijo “¿Por qué no hacemos un programa de espectáculos todos los días donde se hable de lo que está ocurriendo?” a lo que Pati Chapoy le contestó que “por supuesto”. Sin embargo, la distinguida periodista dijo que ella quería desarrollarse como productora, pues no buscaba salir a cuadro. Sin embargo, Pati hizo algunos cambios y salió en el Piloto del programa, mismo que vió Ricardo Salinas Pliego; empresario mexicano, fundador y presidente de Grupo Salinas, quien posteriormente le dijo a Pati “En veinte días sales al aire”. Por su parte, Rosario Murrieta dijo que Ventaneando inventó las guardias en el aeropuerto y que Pati Chapoy cambió la forma de hacer periodismo en el país

Por otro lado, la conductora Linet Puente dijo que ella creció con Ventaneando “Pati Chapoy fundó un estudio de espectáculos maravilloso y de ahí surgimos todos nosotros”. Por otra parte, Ricky Manjarrez dijo que él comenzó como “paparazzi” en el programa buscando artistas. Una de las cosas que Rosario Murrieta mencionó en el podcast es que Ventaneando hace “crítica televisiva”, algo que antes no existía antes.

Actualmente Ventaneando es el programa más importante de espectáculos en México, con gran audiencia y el favorito del público por tener información de calidad y actual.