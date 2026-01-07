Esta es la fecha en la que se va a presentar eclipse lunar y los lugares en que podrás verlos en México

Siempre que iniciamos un año nuevo, muchos de nosotros queremos conocer en qué fecha se va a presentar un evento astronómico para poder presenciar. Por suerte, para el 2026, no será la excepción, puesto que dentro de poco tiempo seremos testigos de un eclipse lunar .

Exatlón México | Mejores Momentos| La novena temporada inicia el 2026 con estrategia en juego y rojos al borde de la presión

Para que no lo dejes pasar, te detallaremos exactamente cuándo será visible y en qué partes de México podrás presenciarlo. Así que no pierdas ninguno de los detalles que te vamos a compartir a continuación.

¿Cuándo va a ser el eclipse lunar total?

Por suerte, el eclipse lunar total se hará en un par de meses. A diferencia de otros eventos astronómicos, este podrá ser visible en todo México. Así que si eres un amante de los planetas y la astronomía, aprovecha el momento para poder sacar tu telescopio y emplearlo.

Se estima que dicho evento será presente el 3 de marzo; considerando el tipo de evento que va a ser, no es necesario el uso de artículos especiales para verlo, como ocurre con el eclipse total de sol. Así que podrás verlo con total seguridad desde tu telescopio o binoculares, así podrás ver su cambio progresivamente.

Para poder ver su magnificencia, se recomienda ir a lugares altos con poca nubosidad para que puedas presenciarlo fácilmente. Aparta la fecha en el calendario para que no te pierdas del gran espectáculo que se verá en el cielo de México.

¿Qué otros eclipses habrá en el 2026?

Si pensabas que en marzo sería el único eclipse lunar visible, te equivocas, ya que se presentarán otros eventos astronómicos que debes ver con tus binoculares o con el telescopio. Ya se cuenta con el calendario con la fecha de cada uno, así que apúntalas en tu calendario para que no lo dejes pasar: