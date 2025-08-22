Este es el truco para cubrir las canas con té negro

El té negro es una excelente oportunidad de infusión para todos aquellos que disfrutan de las bebidas calientes. Sin embargo, el caso particular de este artículo es entender cómo contrarrestar la propagación de las canas, donde - tal vez sorpresa para algunos - el té podría ayudar a regresar el color al cabello de las personas que están siendo invadidas por el blanco en su cabeza.

¿Cómo debe utilizarse el té negro para contrarrestar la llegada de las canas?

Es muy probable que las canas sean una situación llevadera para algunas personas, mientras que otros sí sufren una total angustia por la llegada del color blanco en su propio cabello. En ese sentido, el té negro surge como una buena oportunidad para obtener un beneficio natural y sin alto costo de ejecución. Por ello, esto es lo que se debe comprar y así se coloca.

Se requiere una taza de agua y dos o tres bolsas de té negro.

y de té negro. Y la aplicación requiere de los siguientes pasos:



Hervir el agua. Cuando ya esté hirviendo el líquido, bajar el fuego para colocar el té y dejar infundir durante 30 minutos. Posteriormente se deja enfriar el agua durante unos minutos. Ya que el agua está fría, el líquido se coloca en un recipiente para rociar/pulverizar el agua. O en su defecto también conviene usar una brocha para colocar sobre el cabello. Después se debe dejar en reposo la infusión durante 30 a 60 minutos (más tiempo indica que se impregna más) y si es posible utilizar un gorro de baño. Y como paso final el pelo se enjuaga con agua tibia sin utilizar shampoo.

¿Por qué le salen canas a las personas?

La razón por la que las personas comienzan a verse canosas es porque el cuerpo ya no produce las cantidades necesarias de melanina. Dicha situación evita que el cuero cabelludo obtenga su color. Sin embargo, no solo la edad y la melanina afectan a la vida del color en el cabello, también afectan rasgos genéticos, exceso de exposición a los rayos solares, mala alimentación, falta de ciertas vitaminas e incluso el estrés.

