Katy Perry pasará el cumpleaños de su hija testificando en un juzgado, por esta razón

Katy Perry atraviesa un momento complicado en medio de su vida personal y profesional. A menos de 2 meses de haber anunciado su separación de Orlando Bloom, su pareja por casi una década, acaba de retomar una batalla legal que comenzó desde 2020.

Ahora, este proceso en los juzgados está interviniendo con una importantísima celebración familiar para ella.

Katy Perry pasará el cumpleaños de su hija en los juzgados

La cantante estadounidense tendrá que testificar el mismo día en que su hija, Daisy Dove, cumple 5 años de edad. Así lo mandó un juez durante la segunda fase del proceso legal que involucra una mansión californiana que Katy adquirió en 2020.

La fecha fijada para que la cantante testifique es el 26 de agosto. Inicialmente el equipo de abogados de ella pretendía que se presentara a declarar este jueves 22 pero, debido a que no se avisó con anticipación, esto generó tensión en el juzgado y la molestia del juez Joseph Lipner, de acuerdo con el New York Post.

No obstante, como actualmente se encuentra de gira, Katy Perry testificará mediante una videollamada y solamente participará 2 horas en esta parte del juicio.

Esta batalla legal comenzó en 2020. Katy Perry (cuyo nombre real es Katherine Hudson) compró una mansión en Montecito, California, por 15 millones de dólares. Carl Westcott, el propietario anterior, se retractó días después y quiso recuperar la residencia; argumentó que al vender no estaba en pleno uso de sus facultades mentales por el uso de medicamentos tras una cirugía de espalda.

Westcott, de 86 años, ahora está en cama permanentemente por un problema degenerativo llamado Enfermedad de Huntington. Su hijo Court es quien enfrenta el proceso legal en su representación.

Katy ganó la primera fase del juicio, por lo que se declaró la propietaria legítima de la mansión. En esta segunda fase, la cantante demandó a Westcott por más de 5 millones de dólares, argumentando daños estructurales en el inmueble.