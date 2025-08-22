8 plantas colgantes que parecen una cascada verde: ideales para espacios pequeños
Estas plantas colgantes crean movimiento y frescura en el hogar con un efecto natural sorprendente. ¡Descúbrelas!
8 plantas colgantes que parecen una cascada verde: ideales para espacios pequeños
Las plantas colgantes son la solución perfecta para decorar el hogar, porque crecen hacia abajo y crean ese efecto de cascada natural que transforma cualquier espacio reducido en un rincón lleno de verde, ya sea un balcón, una repisa o una pared.
Además, muchas de ellas son fáciles de cuidar y dan flores hermosas. Aquí te compartimos una lista con ocho opciones que recomiendan expertos en jardinería como Garden Design para lograr ese efecto fresco y decorativo.
Estas son las plantas colgantes que parecen cascada verde
- Sedum ‘Lidakense’
Es una suculenta que no requiere demasiada agua y, hacia finales del verano, regala flores rojas intensas. Ideal para colgar en macetas pequeñas o entre piedras decorativas.
- Nasturtium ‘Spitfire’ (Capuchina)
De crecimiento rápido, puede alcanzar hasta seis metros. Sus flores comestibles de color naranja-rojizo alegran cualquier balcón y atraen polinizadores.
- Creeping Wire Vine ‘Nana’ (Enredadera de alambre)
Muy resistente, perfecta para cubrir superficies o dejarla caer desde macetas. Sus hojas pequeñas y brillantes forman una cortina verde muy vistosa.
- Rosal trepador ‘New Dawn’
Aunque necesita más cuidados, recompensa con flores rosas perfumadas que caen en racimos. Es ideal para pérgolas o muros pequeños.
- Anturio colgante
Con flores de un rojo intenso y hojas grandes, aporta un aire elegante a interiores. Perfecto para decorar la sala o pasillos con poca luz directa.
- Hiedra inglesa (Hedera helix)
Una de las más clásicas y resistentes. Sus tallos largos y verdes cuelgan con facilidad y son perfectos para dar un aspecto de cascada natural en cualquier rincón.
- Tradescantia zebrina (Amor de hombre)
Sus hojas verdes con franjas púrpuras y plateadas añaden un toque exótico. Crece muy rápido y se adapta a interiores y exteriores.
- Vriesea (Bromelia espada)
De aspecto tropical, sus hojas largas en tonos rojos o verdes cuelgan como si fueran una cascada. Muy decorativa y fácil de mantener en espacios pequeños.
¿Cuáles son las ventajas de tener plantas colgantes en casa?
Además de su belleza, este tipo de plantas ayudan a optimizar el espacio, refrescan el ambiente y crean un efecto visual relajante. Ya sea en una repisa, en macetas colgantes o en balcones, son una alternativa práctica y estética para quienes quieren un hogar con más naturaleza sin sacrificar metros cuadrados