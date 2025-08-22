8 plantas colgantes que parecen una cascada verde: ideales para espacios pequeños

Las plantas colgantes son la solución perfecta para decorar el hogar, porque crecen hacia abajo y crean ese efecto de cascada natural que transforma cualquier espacio reducido en un rincón lleno de verde, ya sea un balcón, una repisa o una pared.

Además, muchas de ellas son fáciles de cuidar y dan flores hermosas. Aquí te compartimos una lista con ocho opciones que recomiendan expertos en jardinería como Garden Design para lograr ese efecto fresco y decorativo.

Estas son las plantas colgantes que parecen cascada verde

Sedum ‘Lidakense’

Es una suculenta que no requiere demasiada agua y, hacia finales del verano, regala flores rojas intensas. Ideal para colgar en macetas pequeñas o entre piedras decorativas. Nasturtium ‘Spitfire’ (Capuchina)

De crecimiento rápido, puede alcanzar hasta seis metros. Sus flores comestibles de color naranja-rojizo alegran cualquier balcón y atraen polinizadores. Creeping Wire Vine ‘Nana’ (Enredadera de alambre)

Muy resistente, perfecta para cubrir superficies o dejarla caer desde macetas. Sus hojas pequeñas y brillantes forman una cortina verde muy vistosa. Rosal trepador ‘New Dawn’

Aunque necesita más cuidados, recompensa con flores rosas perfumadas que caen en racimos. Es ideal para pérgolas o muros pequeños. Anturio colgante

Con flores de un rojo intenso y hojas grandes, aporta un aire elegante a interiores. Perfecto para decorar la sala o pasillos con poca luz directa. Hiedra inglesa (Hedera helix)

Una de las más clásicas y resistentes. Sus tallos largos y verdes cuelgan con facilidad y son perfectos para dar un aspecto de cascada natural en cualquier rincón. Tradescantia zebrina (Amor de hombre)

Sus hojas verdes con franjas púrpuras y plateadas añaden un toque exótico. Crece muy rápido y se adapta a interiores y exteriores. Vriesea (Bromelia espada)

De aspecto tropical, sus hojas largas en tonos rojos o verdes cuelgan como si fueran una cascada. Muy decorativa y fácil de mantener en espacios pequeños.

¿Cuáles son las ventajas de tener plantas colgantes en casa?

Además de su belleza, este tipo de plantas ayudan a optimizar el espacio, refrescan el ambiente y crean un efecto visual relajante. Ya sea en una repisa, en macetas colgantes o en balcones, son una alternativa práctica y estética para quienes quieren un hogar con más naturaleza sin sacrificar metros cuadrados