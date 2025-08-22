inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Galería

8 plantas colgantes que parecen una cascada verde: ideales para espacios pequeños

Estas plantas colgantes crean movimiento y frescura en el hogar con un efecto natural sorprendente. ¡Descúbrelas!

Redacción Azteca UNO
Azteca Uno Especiales
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
plantas colgantes
Nasturtium ‘Spitfire’
Sus flores comestibles de color naranja-rojizo alegran cualquier balcón y atraen polinizadores.
Canva
plantas colgantes
Sedum ‘Lidakense’
Es una suculenta que no requiere demasiada agua y regala flores rojas intensas.
Canva
plantas colgantes
Creeping Wire Vine ‘Nana’
Muy resistente, perfecta para cubrir superficies o dejarla caer desde macetas.
Canva
plantas colgantes
Rosal trepador ‘New Dawn’
Da rosas perfumadas que caen en racimos. Es ideal para pérgolas o muros pequeños.
plantas colgantes
Anturio colgante
Perfecto para decorar la sala o pasillos con poca luz directa.
Canva
plantas colgantes
Hiedra inglesa (Hedera helix)
Sus tallos largos y verdes cuelgan con facilidad y son perfectos para dar un aspecto de cascada natural.
Canva
plantas colgantes
Tradescantia zebrina
Sus hojas verdes con franjas púrpuras y plateadas añaden un toque exótico.
Canva
plantas colgantes
Vriesea
Muy decorativa y fácil de mantener en espacios pequeños.
Canva

8 plantas colgantes que parecen una cascada verde: ideales para espacios pequeños

Las plantas colgantes son la solución perfecta para decorar el hogar, porque crecen hacia abajo y crean ese efecto de cascada natural que transforma cualquier espacio reducido en un rincón lleno de verde, ya sea un balcón, una repisa o una pared.

Además, muchas de ellas son fáciles de cuidar y dan flores hermosas. Aquí te compartimos una lista con ocho opciones que recomiendan expertos en jardinería como Garden Design para lograr ese efecto fresco y decorativo.

Estas son las plantas colgantes que parecen cascada verde

  1. Sedum ‘Lidakense’
    Es una suculenta que no requiere demasiada agua y, hacia finales del verano, regala flores rojas intensas. Ideal para colgar en macetas pequeñas o entre piedras decorativas.
  2. Nasturtium ‘Spitfire’ (Capuchina)
    De crecimiento rápido, puede alcanzar hasta seis metros. Sus flores comestibles de color naranja-rojizo alegran cualquier balcón y atraen polinizadores.
  3. Creeping Wire Vine ‘Nana’ (Enredadera de alambre)
    Muy resistente, perfecta para cubrir superficies o dejarla caer desde macetas. Sus hojas pequeñas y brillantes forman una cortina verde muy vistosa.
  4. Rosal trepador ‘New Dawn’
    Aunque necesita más cuidados, recompensa con flores rosas perfumadas que caen en racimos. Es ideal para pérgolas o muros pequeños.
  5. Anturio colgante
    Con flores de un rojo intenso y hojas grandes, aporta un aire elegante a interiores. Perfecto para decorar la sala o pasillos con poca luz directa.
  6. Hiedra inglesa (Hedera helix)
    Una de las más clásicas y resistentes. Sus tallos largos y verdes cuelgan con facilidad y son perfectos para dar un aspecto de cascada natural en cualquier rincón.
  7. Tradescantia zebrina (Amor de hombre)
    Sus hojas verdes con franjas púrpuras y plateadas añaden un toque exótico. Crece muy rápido y se adapta a interiores y exteriores.
  8. Vriesea (Bromelia espada)
    De aspecto tropical, sus hojas largas en tonos rojos o verdes cuelgan como si fueran una cascada. Muy decorativa y fácil de mantener en espacios pequeños.

¿Cuáles son las ventajas de tener plantas colgantes en casa?

Además de su belleza, este tipo de plantas ayudan a optimizar el espacio, refrescan el ambiente y crean un efecto visual relajante. Ya sea en una repisa, en macetas colgantes o en balcones, son una alternativa práctica y estética para quienes quieren un hogar con más naturaleza sin sacrificar metros cuadrados

Plantas
Hogar
Estilo de vida
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
frases inseguridad
Estas 2 frases realmente revelan inseguridad, aunque suenen bien, según la psicología
Azteca Uno Especiales
Katy Perry juicio
Katy Perry pasará el cumpleaños de su hija testificando en un juzgado, por esta razón
Famosos
El horóscopo de la jornada
Los horóscopos de este sábado 23 de agosto: predicciones de amor, salud y dinero
Horóscopos
¿Qué dice la Psicología sobre las personas que no se despiden en las fiestas?
La psicología revela todo sobre las personas que no se despiden en las fiestas
Azteca Uno Especiales
Este es el truco para cubrir las canas con té negro
Este es el truco para cubrir las canas con té negro
Azteca Uno Especiales
sobrino-ramon-valdes-destroza-florinda-meza.jpg
Sobrino de Ramón Valdés critica a Florinda Meza: “Tiene la lengua muy larga”
Famosos
Este actor se quedó ciego al inicio de la grabación de su película; descubre quién es
Este actor se quedó ciego al inicio de la grabación de su película; descubre quién es
Famosos
Rumores señalan que Shakira ofrecerá un show gratuito en CDMX.jpg
Shakira cerraría su visita a México con concierto gratuito en el Zócalo
Famosos
exatlon-mexico-cuantos-dias-faltan-inicio-novena-temporada.jpg
Estos días faltan para el inicio de la novena temporada de Exatlón México
Exatlón México
maria elena galindo ya no es albacea del testamento de silvia pinal
María Elena Galindo renunció a ser albacea del testamento de Silvia Pinal
Ventaneando
Venga La Alegría, programa completo del 22 de agosto 2025 parte 2
Venga La Alegría | Programa 22 de agosto Parte 2 | El estado de salud de Eugenia León, Joss Favela revela por qué no se ha casado, la receta de Rahmar, las indiscreciones de Los Curiosos de la Calle, el Sin Palabras y mucha diversión
Venga La Alegría
Exatlón
Esto es lo que pasa realmente con las mujeres de Exatlón cuando les llega su periodo en el reality
Exatlón México
Supersticiones raras en México
¡De la sal al sombrero: las supersticiones mexicanas más curiosas!
Azteca Uno Especiales
Venga La Alegría, programa completo del 22 de agosto 2025 parte 1
Venga La Alegría | Programa 22 de agosto Parte 1 | Kenia Os responde a los cuestionamientos de boda con Peso Pluma, Jaime Camil recibe 'hate' por felicitar a Ángela y Pepe Aguilar, lo más destacado del espectáculo y mucho más
Venga La Alegría
alejandra guzman reaparece
En exclusiva, Alejandra Guzmán reaparece después de haberse sometido a una cirugía
Ventaneando
marimar vega en exclusiva para pati chapoy
Marimar Vega no quiere tener hijos y aceptarlo fue liberador
Ventaneando
Camila Cabello
Video: ¡Se le abrió el corset! Camila Cabello sufre accidente con su vestuario en pleno concierto
Famosos
Luna negra de agosto.jpg
Esto es lo que debes hacer para ahuyentar la mala suerte por la Luna negra
Azteca Uno Especiales
×
×