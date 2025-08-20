El Feng Shui te enseña a realizar un ritual para atraer la abundancia en el cierre de agosto

Se aproxima el fin del mes de agosto y el Feng Shui invita a las personas a buscar culminar de la mejor manera el octavo mes del 2025 y darle una cordial bienvenida a septiembre. Esta filosofía de origen chino pone el foco en las energías del universo y su impacto en la vida terrenal.

Es muy común que quienes creen en los beneficios del Feng Shui realicen modificaciones dentro de su hogar u oficina con el fin de lograr una armonía que permita que las energías fluyan. Este procedimiento puede implementarse en cualquier ambiente y también involucra a ciertos objetos.

¿Cómo usar el laurel para atraer la abundancia, según el Feng Shui?

Quienes comienzan a interiorizarse en las propuestas del Feng Shui seguramente escucharán hablar de ciertos elementos que ofrece la naturaleza y que emanan energías positivas. La planta de jade y el laurel aparecen entre estos.

En torno al laurel, sus hojas son consideradas como ideales para atraer la riqueza, abundancia y prosperidad. Por lo tanto, el Feng Shui no solo aconseja tener una planta de laurel en casa, sino que también propone rituales en ciertas etapas del año.

Así puedes hacer ritual en casa, según el Feng Shui

Como se mencionó, el cierre de cada mes es un momento muy importante para despedir energías negativas, agradecer o pedir por que el mes que se avecina sea más positivo que el que se va. Ahora, a días de que el mes de agosto llegue a su fin, te contamos sobre el ritual que puedes hacer con 3 hojas de laurel para atraer la abundancia.

De acuerdo con la filosofía del Feng Shui, se deben utilizar 3 hojas de laurel para realizar este ritual. La clave está en escribir en cada hoja los números 3 18 798, colocarlas en un sahumador y dejar que se vayan consumiendo dentro de nuestro hogar. El ritual simboliza la abertura de nuevos caminos y la predisposición a las nuevas oportunidades.