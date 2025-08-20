Alfonso Herrera lanza mensaje de paz: ¿Habrá reconciliación de RBD?

Alfonso Herrera fue un integrante importante de la agrupación de RBD, quien después de su separación, decidió enfocarse en su carrera artística, logrando salir en varias producciones reconocidas, consolidando su nombre en el mundo de la actuación, prestigio que ha logrado mantener por varios años.

Sin embargo, su nombre se ha vuelto tendencia, en especial al lanzar un mensaje de paz, después de que se han dado a conocer que se han generado fricciones entre los integrantes de la banda, provocando que la reconciliación nunca se haga.

¿Por qué no estuvo en el Poncho Herrera en el tour de RBD?

Aunque la separación de RBD ocurrió en el 2006, no fue hasta el 2023 que se anunció el “Soy Rebelde Tour”, anuncio donde los integrantes de la agrupación se reunieron en un solo escenario, entonando sus clásicos hits que los hicieron famosos junto a sus fans.

Sin embargo, dentro de la misma gira, se pudo ver que Alfonso Herrera no participó. Posteriormente, el actor mexicano explicó a varios medios que su ausencia se debía a que se encontraba trabajando en varios proyectos de actuación. Además, de explicar que, aunque no estaría presente, sería un proyecto muy exitoso y les deseaba el mayor éxito a sus compañeros.

¿Qué mensaje envió Poncho Herrera por problemas en RBD?

Recientemente, se ha anunciado que la posible reconciliación de RBD nunca se llevará a cabo, puesto que se a generado importantes fricciones entre los integrantes. Situación que ha generado gran tristeza para los fanáticos que deseaban poder verlos juntos una vez más.

Alfonso Herrera en su cuenta de Instagram, posteó lo que podría ser un mensaje de paz, donde se ve a los integrantes de la agrupación cuando estaban en su mayor éxito, acompañado del siguiente texto:

“Pónganle nombre a la foto. Una foto de un combo viajero. MÉX - SJU- MÉX-SJU-MÉX. Todo en un fin de semana lleno de conciertos en el Teletón. Luisillo, el fotógrafo oficial. Capturó el momento, mientras los demás, claramente exhaustos, ni se enteraron. Las caras de felicidad lo dicen todo jajajajaja. ¡Abrazos!”

Resaltando aquellos momentos que vivieron juntos. La foto ya cuenta con más de 177 mil “me gustas”, y varios comentarios que demuestran el gran cariño a la agrupación. Al mensaje de paz, solamente Anahí, fue la que comentó la publicación. Hasta el momento, parece que la reconciliación no podrá realizarse.