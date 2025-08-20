Maite Perroni no regresará a RBD: Esto es lo que se sabe
¡No habrá reconciliación de RBD! Una noticia que ha sorprendido a todos sus seguidores, quienes tenían la ligera esperanza de verlos en el escenario una vez más
RBD tras su lanzamiento a la televisión mexicana, marcó a toda una juventud, dejando un importante legado musical. Después de muchos años sigue siendo muy recordado por todo su público y los nuevos usuarios que van conociendo la historia. Para el 2006, se anunció su separación de la agrupación, dejando tristes a varios de sus seguidores.
Aunque se tenía la esperanza de una posible reunión, es algo que parece ya imposible. Recientemente, se dieron a conocer ciertas declaraciones de que Maite Perroni no regresará. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.
¿Cómo fue la reconciliación de RBD?
Desde que en el 2006, se dio a conocer la separación de RBD, fueron muchos los seguidores que se entristecieron al saber la noticia. Aunque para los integrantes fue un buen momento para crecer en su carrera artística, ya sea en el mundo de la actuación, de la música o al crear sus propias familias.
Sin embargo, para el 2023, se llevó a cabo el Soy Rebelde Tour, permitiendo que Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckerman pudieran reunirse nuevamente en un solo escenario, reavivando la nostalgia junto a todos sus seguidores, convirtiéndose en un rotundo éxito. En un inicio, parecía un nuevo comienzo para los integrantes al juntarse en un solo lugar.
¿Por qué Maite Perroni no regresa a RBD?
Durante mucho tiempo se pensó que habría la posibilidad de que RBD se uniera nuevamente, pero al parecer es algo que no podrá ocurrir. En un tweet publicado por el esposo de Maite Perroni explica que debido a algunos malentendidos que surgieron entre los integrantes de la agrupación, no se regresará al escenario.
Aunque mencionó en la publicación que la actriz ama la agrupación y a sus fans, pero que no regresará a un proyecto donde sus ideologías y valores sean puestos en juego. Un anuncio que sorprendió a todos al respecto, puesto que con dicha declaración se confirma que la reconciliación no será posible.
La noticia de que no se regresará a los escenarios, era algo que ya se comentaba desde el 2024, pero con las declaraciones que se han hecho en redes sociales, ya es una realidad que nunca ocurrirá. Una noticia triste para quienes deseaban poder verlos en vivo una vez más.
NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas…— Andrés Tovar (@AndresTovarP) August 19, 2025