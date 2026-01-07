inklusion logo Sitio accesible
Frente Frío 27: ¿Qué estados tendrán LLUVIAS y -15 GRADOS hoy jueves 8 de enero?

El Frente Frío 27 promete generar bajas temperaturas y mínimas de hasta -15 grados en algunos estados del país durante este jueves 8 de enero del 2026.

Azteca Uno Especiales

Alan Chávez | Marktube

El primer mes del año se ha convertido en uno de los más complicados en cuanto a fenómenos naturales se refiere. La llegada del Frente Frío 27 ha afectado de manera importante a varios estados del país, los cuales volverán a sufrir lluvias y mínimas de hasta -15 grados este día.

Será durante hoy jueves 8 de enero que un puñado de estados de la República Mexicana tendrán que lidiar con mínimas de hasta -15 grados derivados del Frente Frío 27. Además, expertos consideran que este fenómeno también generará lluvias y posibles descargas eléctricas en distintas regiones.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 27 hoy jueves 8 de enero?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la llegada del Frente Frío 27 traerá consigo un periodo de intervalo de chubascos de 5 a 25 mm en estados como Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Guerrero y Quintana Roo; además, se esperan lluvias aisladas en Jalisco, Coahuila, Colima, Oaxaca, Michoacán, Campeche y Chiapas.

Las Sierras de Sonora, así como Durango y Chihuahua, podrían tener caída de nieve o aguanieve, así como fuertes rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora. Del mismo modo, otros estados como Coahuila y Baja California tendrán que lidiar con rachas de viento que superen los 50 kilómetros por hora.

En cuanto a las bajas temperaturas, Durango y Chihuahua podrían tener mínimas de -15 a -10 grados en la madrugada, mientras que otros estados como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca tendrán mínimas de -5 a 0 grados.

¿Hacia qué punto se desplazará el Frente Frío 27?

Según indicaciones de la Conagua, el Frente Frío 27 tendrá la fuerza suficiente para desplazarse sobre el norte y noroeste del país gracias a su interacción con las corrientes en chorro polar. Este hecho, evidentemente, generará un descenso en las temperaturas, así como fuertes rachas de viento en distintos estados del territorio nacional.

