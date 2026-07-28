La Chef Zahie Téllez cuestiona la presencia de Daniela en el Top 12 de MasterChef 24/7: “No me queda claro que por méritos propios”
Los cocineros se enfrentaron al reto de las cajas misteriosas con el fin de evitar el nuevo Pin Negro de la competencia culinaria
La recta final de Masterchef 24/7 promete ser más exigente que nunca y llevar a las cocineros al límite, por lo que la gala de esta noche será clave para seguir avanzando en la competencia. Sin embargo, la sorpresa del Pin Negro puso en alerta a los participantes, los cuales tuvieron que hacer platillos con diferentes tipos de pescado y una de las concursantes que recibió una llamada de atención por parte de la Chef Zahie Téllez fue Daniela. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.
Los 12 cocineros se enfrentaron al reto de las cajas misteriosas, las cuales ocultaban diferentes variedades de pescado y es que tenían que hacer una preparación caliente con la proteína que les tocó; no obstante, su encomienda también consistía en hacer un uso inteligente de su pescado debido a que quienes vayan al segundo reto tendrían que cocinar con lo que les sobró previamente.
Durante una visita a la estación de Daniela, la Chef Zahie Téllez le preguntó a la cocinera sobre la presencia de dos carbohidratos para su propuesta.
Cuando la Chef puso en evidencia que se le había quemado a Daniela uno de sus componentes, la cocinera apuntó que por eso había preparado dos, a lo que Zahie le hizo ver que en lugar de haber hecho un par de opciones con el fin de tener una presentación bonita y que no valdría la pena, tendría que haberse concentrado en una sola propuesta.
Téllez le recordó a Daniela que su presencia en el Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 se originó debido a que sus compañeros la habían salvado y cuestionó que no se debió a méritos propios, sobre todo con lo que vio en su estación en ese momento.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.
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