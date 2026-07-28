La Chef Zahie Téllez cuestiona la presencia de Daniela en el Top 12 de MasterChef 24/7: “No me queda claro que por méritos propios”

La recta final de Masterchef 24/7 promete ser más exigente que nunca y llevar a las cocineros al límite, por lo que la gala de esta noche será clave para seguir avanzando en la competencia. Sin embargo, la sorpresa del Pin Negro puso en alerta a los participantes, los cuales tuvieron que hacer platillos con diferentes tipos de pescado y una de las concursantes que recibió una llamada de atención por parte de la Chef Zahie Téllez fue Daniela. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los 12 cocineros se enfrentaron al reto de las cajas misteriosas, las cuales ocultaban diferentes variedades de pescado y es que tenían que hacer una preparación caliente con la proteína que les tocó; no obstante, su encomienda también consistía en hacer un uso inteligente de su pescado debido a que quienes vayan al segundo reto tendrían que cocinar con lo que les sobró previamente.

Durante una visita a la estación de Daniela, la Chef Zahie Téllez le preguntó a la cocinera sobre la presencia de dos carbohidratos para su propuesta.

Cuando la Chef puso en evidencia que se le había quemado a Daniela uno de sus componentes, la cocinera apuntó que por eso había preparado dos, a lo que Zahie le hizo ver que en lugar de haber hecho un par de opciones con el fin de tener una presentación bonita y que no valdría la pena, tendría que haberse concentrado en una sola propuesta.

Téllez le recordó a Daniela que su presencia en el Top 12 de los mejores cocineros de MasterChef 24/7 se originó debido a que sus compañeros la habían salvado y cuestionó que no se debió a méritos propios, sobre todo con lo que vio en su estación en ese momento.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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