Luis habla del platillo que le valió el primer Pin Negro de MasterChef 24/7: "¿Ya pa’ que fuera el peor?”

La gala de este lunes 27 de julio tuvo un resultado desastroso e inusual, pues no solamente no hubo un portador del Pin del Chef por primera vez en la temporada, sino que el desempeño de todos los cocineros no estuvo a la altura de lo esperado en el inicio de la recta final de MasterChef 24/7. Además, una de las sorpresas más destacadas de esta noche fue la revelación del Pin Negro y lo que conlleva portarlo, insignia que eventualmente fue a parar a manos de Luis, quien no se quedó callado a su regreso al Mundo MasterChef. ¿Qué fue lo que dijo? Te lo contamos a continuación.

Luego de que los paladares más exigentes de México determinaran que Luis se convirtiera en el primer portador del Pin Negro del reality show, el cocinero habló con Julio y Daniela sobre el proceso de su propuesta para el reto de las cajas misteriosas y es que se dijo triste por el resultado.

El conductor de "Notibola" afirmó que no cuestiona el hecho de que su pescado no estuviera bien cocido, pero sí defendió que no es el peor platillo de la temporada y es que cabe apuntar que el Chef Adrián Herrera fue muy severo con la propuesta de Luis, ya que dijo que "es quizá el peor plato que ha probado hasta el día de hoy".

Aunque los integrantes de las "Divas" afirmaron que la presentación del platillo de Luis estaba a la altura, el cocinero dijo que "estaba aprendiendo" y que acepta el resultado de los paladares más exigentes de México aunque no le gustara.

Cabe recordar que el Pin Negro hará que Luis reciba todos los sabotajes y desventajas de la competencia (brigada de limpieza, castigos, etc.) y que la única manera para deshacerse de él es logrando la salvación y subiendo al balcón, lo que hará que pueda darle el Pin al cocinero de su elección.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.