¿Qué es el Pin Negro? Descubre lo que conlleva portar esta insignia en MasterChef 24/7

La eliminación de Emmanuel de MasterChef 24/7 y la respectiva definición de los 12 mejores cocineros del reality show ha dado inicio formalmente a la recta final de la competencia culinaria y como cada lunes, los participantes competirán por el codiciado Pin del Chef y los beneficios que trae consigo; sin embargo, la gala de esta noche sorprendió a propios y extraños con la revelación de una nueva insignia: el Pin Negro. ¿Qué es que lo conlleva? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La gala del reto de las cajas misteriosas abrió con la entrada de los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7 con sus filipinas, las cuales vistieron desde el pasado domingo de eliminación, y el anuncio de Claudia Lizaldi en el que compartió los pormenores del terrible Pin Negro.

La conductora reveló que el cocinero que tenga el peor platillo de la noche portará el Pin Negro, el cual propiciará que reciban todos los sabotajes y desventajas de la competencia (brigada de limpieza, castigos, etc.); sin embargo, Lizaldi apuntó que la única manera para deshacerse de él, es logrando la salvación y subiendo al balcón, lo que hará que pueda darle el Pin al participante de su elección.

Cabe señalar que más adelante, los paladares más exigentes de México revelaron que quien gane el Pin del Chef este lunes conseguirá la salvación inmediata y asegurará su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que vaya directamente al último reto de esta noche.

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