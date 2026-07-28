AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que elijas qué participante va a la parte final del Reto por el Pin del Chef este lunes 27 de julio

Este lunes dimos paso a la nueva etapa de MasterChef 24/7 donde no hay ningún margen de error, pues como habrás visto el día de ayer durante la Gala de Eliminación en la que Emmanuel abandonó el programa, hasta la mínima decisión podría terminar de sellar el destino de nuestros Cocineros.

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Por ello, esta noche se han abierto votaciones para que elijas quién de nuestros participante quieres que pase a la parte final de los Retos del lunes del Pin del Chef, donde podría lograr hacerse de este premio y conseguir ventajas y decisiones únicas en estas instancias finales de MasterChef 24/7.

Abren votaciones en MasterChef 24/7, así puedes votar paso a paso HOY 27 de julio:

Recuerda que en MasterChef 24/7 tú decides por lo que quieres ver, por lo que este lunes 27 de julio se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero o Cocinera disputará la ronda final de este lunes en la búsqueda del Pin del Chef.

Votar es muy sencillo, pues puedes hacerlo de diferentes maneras dependiendo tu gusto:



La primera opción es escaneando el código QR que aparecerá durante la emisión del programa durante las Galas una vez que nuestra conductora lo indique.

Otra de las opciones para votar es ir directo a nuestro sitio web, donde en la sección de Azteca UNO podrás dar con el espacio de MasterChef 24/7 . Luego de dar clic al apartado de VOTA podrás elegir a tu participante favorito.

. Luego de dar clic al apartado de podrás elegir a tu participante favorito. También puedes hacerlo a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, misma que está disponible gratis para celulares con sistema iOS y Android.

¿Cómo conseguir votos extra en MasterChef 24/7?

Recuerda que hasta un voto podría hacer la diferencia dentro del universo de MasterChef 24/7, por ello es importante que uses tus 10 votos automáticos, aunque para buenas noticias, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla después de que hayas votado por primera vez.