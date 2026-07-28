Cocinera sufre accidente durante el reto del Pin del Chef en MasterChef 24/7

La gala por el Pin del Chef de esta noche generó, por diversas razones, un ambiente de mucha tensión en la cocina más poderosa de México y es que la revelación del nuevo Pin Negro y la primera degustación que resultó desastrosa puso muy nerviosos a los participantes y ejemplo de ello fue el accidente que sufrió Michelle en la segunda parte del reto. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

El reto de las cajas misteriosas, las cuales ocultaban diferentes variedades de pescado, consistía en hacer una preparación caliente con la proteína que les tocó; sin embargo, su tarea también consistía en hacer un uso inteligente de su pescado y es que quienes fueran al segundo reto tendrían que cocinar con lo que les sobró previamente.

Luego de la degustación que resultó en la designación de Luis como el primer portador del Pin Negro, los paladares más exigentes de México determinaron que los cocineros restantes pasarían al segundo reto (pese a que se habían llevado a cabo votaciones del público).

Todo parece indicar que la presión causó estragos entre los cocineros, ya que participantes como Ramahá y Michelle sufrieron cortadas; sin embargo, el caso de la integrante de las "Divas" fue el más delicado, debido a que también vivió un ataque de ansiedad en su estación.

Cabe señalar que el equipo médico atendió rápidamente a Michelle y que Poncho Cadena estuvo presente durante el tenso momento para que no se sintiera sola; además, el Chef también pidió el apoyo de los participantes para que animaran a su compañera.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será martes de beneficios y castigos y se definirán a los tres capitanes de la semana, los cuales estarán al frente de la próxima batalla por equipos de este miércoles; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.