Halloween 2025: ¿Qué hacer para atraer la buena energía y evitar lo negativo?

Este viernes 31 de octubre se llevará a cabo una celebración más de Halloween, festividad proveniente de los Estados Unidos que, con el paso del tiempo, ha generado cada vez más impacto en México. Ante ello, no está de más que conozcas algunos rituales para atraer la buena suerte durante esta fecha.

En primera instancia, es preciso que sepas que los rituales espirituales no necesariamente son costosos, por lo que estos puedes hacerlos desde la comodidad de tu casa si es que no tienes pensado salir en este Halloween. ¿Cuáles son los mejores y más importantes para hacer este viernes?

¿Qué rituales atraen la buena energía en Halloween?

El primer ritual que puedes hacer en Halloween es aquel que se realiza con salvia o incienso, mismo que ayuda a limpiar las densas vibraciones y que únicamente necesita de una carita de salvia blanca o, bien, de incienso natural, el cual ayuda a purificar los espacios que comúnmente habitas.

Encender una vela dorada o blanca que esté acompañada de una afirmación positiva es una manera fácil, pero eficaz de atraer la buena energía a tu hogar durante este 31 de octubre. Finalmente, no descartes los baños con sal marina, la cual se considera uno de los elementos más purificadores que existen.

¿La energía negativa también puede llegar en Halloween?

La respuesta es sí, pues protegerse no solo implica atraer las buenas vibras, sino alejarse de las malas. Ante ello, se recomienda establecer límites claros y precisos con tu entorno personal y laboral, así como mantener una intención positiva respecto a lo que deseas para ti y el resto de tu ambiente más cercano.

Dicho lo anterior, expertos en la materia recomiendan evitar espacios que te generen incomodidad o malestar, así como no formar parte de dinámicas que te provoquen miedo. Por el contrario, disfruta de la compañía de tus seres queridos, mismos que pueden nutrir aún más tu alma.