Pocos conocen la técnica 4-7-8 para dormir: te ayudará a conciliar el sueño rápido, según expertos

Hay noches en las que no importa cuánto lo intentes: el sueño simplemente no llega. Te das vueltas, revisas el reloj y tu cabeza no deja de pensar. En esos momentos, la técnica 4-7-8 puede ser un verdadero salvavidas. Es sencilla, rápida y no necesitas nada especial: solo tu respiración y unos minutos de práctica.

¿Qué es la técnica 4-7-8 para dormir?

Se trata de un método de respiración que ayuda a calmar el cuerpo y la mente. La desarrolló el doctor Andrew Weil, de Harvard, tomando ideas de la respiración en yoga.

Según Harvard Health Publishing, esta forma de respirar activa el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a relajarnos y desconectarnos del estrés. Es como enseñarle al cuerpo que ya es hora de descansar.

Canva Aplica la técnica 4-7-8 si quieres dormir más rápido y mejor

Cómo hacer la técnica 4-7-8 paso a paso

En realidad esta fórmula de respiración (algunas personas también lo consideran meditación) es muy fácil de aplicar y no requiere más que tu atención plena:



Inhala por la nariz durante 4 segundos. Mantén el aire dentro durante 7 segundos. Exhala lentamente por la boca durante 8 segundos. Repite este ciclo 4 veces o más si lo necesitas.

De acuerdo con la Sleep Foundation, no hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es mantener un ritmo constante y dejar que el cuerpo se relaje. Con práctica, tu mente deja de dar vueltas y el sueño llega mucho más rápido.

Canva Los expertos y practicantes de la técnica 4-7-8 aseguran que es como meditar antes de dormir

Por qué funciona y qué beneficios tiene la técnica 4-7-8

Respirar así reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y ayuda a bajar la frecuencia cardíaca, según la Mayo Clinic. Esto significa que no solo te duermes más rápido, sino que tu descanso es más profundo y reparador.

Muchas personas que la practican varios días notan que se duermen en minutos y se despiertan con menos tensión y más energía.

Es una técnica práctica, rápida y natural. No necesitas aplicaciones, equipo especial ni música: solo tu respiración y constancia. Enseña al cuerpo a relajarse y transforma esas noches de vueltas interminables en descanso real.