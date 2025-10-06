La Revolución de la Libertad: ¿El futuro de México peligra? Esto dijo Juan Miguel Zunzunegui

Este lunes se estrenó la serie ‘La Revolución de la Libertad’, presentada por Ricardo Salinas Pliego y Juan Miguel Zunzunegui, en donde reflexionan sobre el futuro del país que es gobernado por la izquierda. En entrevista, el escritor e historiador reconoció que uno de sus mayores temores para el porvenir de la nación es que la gente vea como progreso la decadencia. “La narrativa de conquista tiene al mexicano frustrado, encabronado y, absolutamente, víctima de las circunstancias, porque está convencido de que nada es culpa suya, sino de un acontecimiento de hace 500 años, entonces, esa mentira hace que tengas un pueblo victimista, agachado”, externó.

Asimismo, aseguró que ‘la izquierda miente’, incluso, aseguró que dictadores como Hitler era un personaje de dicha corriente de pensamiento. “La esencia misma de la izquierda es mentir, robar, matar. O sea, eso es lo que ha hecho la izquierda desde que salió el Manifiesto del Partido Comunista”, agregó.

La serie está compuesta de 10 capítulos los cuales se podrán ver a través del canal de YouTube de Azteca Noticias, Azteca Internacional, Prime Video, LG Channels, Samsung TV y ROKU.

