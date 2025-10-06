Cynthia Rodríguez sorprende al cantar EN VIVO y con mariachi en el bautizo del hijo de “El Capi Pérez”

El bautizo del hijo de Carlos Alberto Pérez Ibarra, más conocido como “El Capi Pérez” se llevó a cabo el pasado sábado 4 de octubre y la celebración estuvo llena de sorpresas, desde comida deliciosa, hasta música que puso a todos a bailar. Uno de los mejores momentos de la noche fue cuando llegó el Mariachi y la esposa de Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, se unió a ellos para interpretar un tema clásico.

Cynthia Rodríguez sorprende al cantar “Triste Recuerdo”

Por medio de redes sociales, Kristal Silva compartió varias fotos y videos de momentos que se vivieron en el bautizo del pequeño Vicente, hijo de “El Capi Pérez” y Sandra Itzel Barro. El ambiente estaba muy animado y no faltó la música típica mexicana, pues un mariachi fue el encargado de amenizar la fiesta por la noche y sucedió algo que pocos imaginaron.

Cynthia Rodríguez, amiga cercana de los anfitriones de la fiesta, tomó el micrófono y se puso de acuerdo con el mariachi para interpretar y deleitar al público cantando el tema “Triste Recuerdo” del fallecido Antonio Aguilar. Sin duda fue un momento mágico, pues aunque Cynthia se retiró de la música, no ha perdido el toque ni la afinación para cantar.

Los asistentes quedaron sorprendidos al escuchar a Cynthia, pues muy pocas veces se deja ver cantando. Cabe resaltar que la exacadémica asistió sin su esposo, Carlos Rivera, al festejo, pero aun así la pasó muy bien con todos sus colegas del medio artístico.

¿Qué otras celebridades fueron invitadas al bautizo del hijo de “El Capi Pérez”?

No hay duda de que el festejo por la vida de Vicente estuvo lleno de celebridades, desde conductores de Venga La Alegría como Kristal Silva, Flor Rubio, Viviann Baeza, Ismael Zhu, hasta conductores de Al Extremo; Vanessa Claudio y Carlos Quirarte.

A la celebración también se unieron Jimena Longoria, Laura G, los Ruíz Lara y más personalidades. Entre los momentos más destacados estuvo: el bolo, la partida de pastel y el baile, donde aparte del mariachi, amenizó una banda.